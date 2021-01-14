胖讓你糖尿病，還是得了糖尿病才胖？糖尿病體重危機大解密！

糖尿病為何會發胖？關鍵在「抗飢荒基因」？
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國泰醫院內科部林慶齡醫師表示，研究顯示台灣約有６成以上的糖尿病病患有肥胖的問題。國內外皆有研究指出，現代人普遍都有「抗飢荒基因」，讓人類能在進食最少的情況下囤積最多的脂肪，是古時候人類在大自然間得以生存的關鍵機制，使人類在各種惡劣的環境當中得以存活下來。但到了豐衣足食的現代，身體儲存過多熱量與油脂，演變為各種慢性病源頭。林慶齡說明，先天基因與後天習慣交互作用下，如果再加上愛吃易發胖的食物，就容易升高第二型糖尿病的風險。
瘦的人也會得糖尿病？８成原本有肥胖問題
很多人誤以為糖尿病等於肥胖，其實不少病人是在體重下降後甚至瘦弱才被確診出糖尿病。林慶齡醫師說明，約有8成糖尿病患者在確診前是肥胖的，等到病情逐漸嚴重，就會出現糖尿病3大症狀：多尿、多渴、多吃（吃多、喝多、尿多）。這時雖然吃的多、喝的多，患者體型仍逐漸瘦弱，因為此時身體已無法正常吸收營養。
此外，營養不良也是糖尿病原因之一，不少研究指出在落後地區，兒童營養不良易增加成年後罹患糖尿病的機率。不論發病原因為何，民眾應有正確認知，即瘦子不一定代表不會得糖尿病。此外，台灣有６成左右的糖尿病患者為體重過重，病人應積極接受治療，與醫師討論治療方式，才能同時讓血糖與體重控制在標準內。
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