眼睛常有異物感，是乾眼症還是睫毛倒插？沒治對角膜病變恐失明

我是廣告 請繼續往下閱讀
現代人使用3C產品時間長，眼睛負荷增加，容易發生類似乾眼症的症狀，包括眼睛有異物感、不舒服、視力模糊。一名從事文書工作的34歲男性，因眼睛長期盯著電腦螢幕，發生類似症狀後，初步檢查為乾眼症，點人工淚液後不但未緩解，眨眼頻率更大幅增加，異物感以及視力模糊越來越常發生。
奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉如表示，該病人後來發現雙眼眼角膜有點狀上皮缺損，才找出是下排眼瞼「內眥贅皮」，導致倒睫毛反覆刷磨眼角膜。長期刺激之下，發生類似乾眼症的點狀上皮缺損，眼睛因此不斷有異物感、不舒服甚至視力模糊。
倒睫毛原因差很大 未治療當心反覆性角膜糜爛
李婉如說明，引發倒睫毛的原因在不同年齡層有所差異。若患者為兒童或青少年，醫師會注意是否有眼瞼內眥贅皮，即俗稱的「蒙古褶」，亞洲人是此疾病的好發人種之一，大多在嬰兒時期出現，長大後自然消失。少數學齡前病患會因為眼瞼內眥贅皮而不斷流眼淚、眨眼睛、眼睛癢。醫師會使用裂隙燈顯微鏡檢查是否有內眥贅皮，造成倒睫毛與角膜點狀上皮缺損。若藥物輔助不佳，可及早進行手術矯正。
至於老年人的倒睫毛問題，大多是因為年紀增長，發生眼瞼內翻而引發倒睫毛。李婉如指出，老化會導致眼瞼周邊肌肉鬆弛、眼瞼力量分布不均，形成眼瞼內翻與睫毛倒插。常見症狀如眨眼睛、眼睛異物感、眼睛疼痛。嚴重者可能角膜受損而視力模糊，若不治療有反覆性角膜糜爛、角膜感染或是角膜瘢疤而失明之風險。
類似乾眼症反覆難痊癒 要注意眼瞼結構異常
李婉如表示，因眼瞼內眥贅皮或眼瞼內翻造成倒睫毛，除了拔除睫毛之外，也可採用手術矯正眼瞼內翻，讓睫毛不再倒插刺激角膜。不過，內眥贅皮手術後復發率比較低，老年人的眼瞼內翻則是老年性退化問題，眼瞼周邊肌肉會隨年紀增長繼續鬆弛，手術過後幾年復發率較高，可定期追蹤檢查。
李婉如提醒，當發現眼睛有異物感、不舒服或一直眨眼，很多病人會合併角膜上皮狀況，常常會被誤以為是過敏或是乾眼症。但治療後無法改善時，就要考慮是否有眼瞼周圍結構異常，造成倒睫毛或是角膜病變，才能找到症狀的根源加以處理。
醫師提醒，兒童若發生眼睛症狀，要注意下眼瞼內眥贅皮，家長應帶孩子及早就醫追蹤，再決定如何治療。老年性的退化性眼瞼內翻，需要由專業醫師診斷，給予適當的治療。病患如果擔心或害怕接受手術，可與眼科醫師討論治療方法，避免引發角膜病變，造成眼睛的不可逆傷害。
《延伸閱讀》
．高度近視、年紀大易得白內障？防失明眼部保養從日常作起。
．眼睛保養別只靠葉黃素 營養師：５大護眼營養素這些食物都吃得到
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。