▲ 2021 年 1 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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全新 BMW 1系列，本月入主可享低月付 9,900 元起多元分期方案。

× 全新 BMW 1系列，本月入主可享低月付 9,900 元起多元分期方案。

全新 BMW 2系列Gran Coupé，不僅可享低月付 9,900 元起多元分期方案或尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅)，本月交車更加贈 iPhone12 Pro 256GB。

× 全新 BMW 2系列Gran Coupé，不僅可享低月付 9,900 元起多元分期方案或尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅)，本月交車更加贈 iPhone12 Pro 256GB。

全新 BMW 3系列指定車型享低月付 9,900 元起多元分期方案或 180 萬 60 期 0 利率專案或尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅)以及 1 年乙式全險。

× 全新 BMW 3系列指定車型享低月付 9,900 元起多元分期方案或 180 萬 60 期 0 利率專案或尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅)以及 1 年乙式全險。

全新 BMW 5系列，本月份入主享 180 萬 60 期 0 利率專案或尊榮租賃專案（含 3 年租賃 0 利率）以及 1 年乙式全險。

× 全新 BMW 5系列，本月份入主享 180 萬 60 期 0 利率專案或尊榮租賃專案（含 3 年租賃 0 利率）以及 1 年乙式全險。

BMW

車型



方案內容



全新世代 BMW 1系列



• 【智選專案】低月付 9,900 元起多元分期方案



全新世代 BMW 2系列Gran Coupé



本月交車加贈 iPhone12 Pro 256GB

•【智選專案】低月付 9,900 元起多元分期方案

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年排燃稅)



全新 BMW X1



本月交車再享頂級 5 星住宿假期

•【智選專案】0 頭款、0 首付多元分期方案，加碼1年乙式全險

• 150 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送首年乙式全險)



全新 BMW 3系列



全新 BMW 3 系列指定車型享下列購車禮遇

• 低月付 9,900 元起多元分期方案與1年乙式全險

• 180 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅與首年乙式全險)



全新 BMW 4系列



• 100 萬 60 期 0 利率專案



全新 BMW 5系列



• 180 萬 60期 0 利率專案與 1 年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、首年乙式全險)



全新 BMW 6系列



• 180 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、首年乙式全險)



全新 BMW X5



• 180 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅與首年乙式全險)



全新 BMW X6



• 180 萬 60 期 0 利率專案

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅)



旗艦房車 BMW 7系列



• 360 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅與首年乙式全險)



旗艦跑車 BMW 8系列



• 180 萬 60 期 0 利率專案

• 尊榮租賃專案



旗艦休旅 BMW X7



• 180 萬 60 期 0 利率專案

• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送首年乙式全險)





車型



建議售價



白金領航版升級配備



BMW X3 xDrive20i



白金領航版



245



進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、Vernasca真皮內裝、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組



BMW X3 xDrive30i Luxury



白金領航版



292



進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組



BMW X3 M40i



白金領航版



368



HUD車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置



BMW X4 xDrive20i



白金領航版



265



進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、Vernasca真皮內裝、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組



BMW X4 xDrive30i M Sport



白金領航版



304



進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組、Sensatec皮質儀錶檯包覆



BMW X4 M40i



白金領航版



378



HUD車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置





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eMoving

即日起購買 eMoving 電動機車、電動自行車全車系車款，就送您最高萬元發財金，iE125 指定車型再加碼送五萬元車碰車險及原廠精品配件，再享政府高額補助；在外快充再送最高 2 萬點免費充電點數。





eMoving iE125 指定車型加贈 5 萬元車碰車險與原廠精品配件





新春紅包加碼送快充超贈點 最高 2 萬點





即日起購買 eMoving 的普通重型電動機車系列任一車款，即可享發財金 7,000 元，可自由選購喜愛的原廠精品配件，或是折抵車價。以售價 67,800 元超值款為例，高額購車優惠後即可以 60,800 元入手，還能再享政府高額補助。iE125 旗艦車款更額外贈送精選原廠腳踏墊與專屬鑰匙皮套、5 萬元車碰車險。





此外，為持續推廣擴大體驗車主使用 eMoving 快充站，即日起購車即加碼贈送快充站免費充電點數最高每月 900 點，騎乘二年相當免費快充超過 2 萬點。





eMoving 小輕型電動機車 免電池月租的首選





即日起購車立即享發財金 10,000 元





對許多平日僅在附近採買、接送小孩車主來說，購買小輕型 eMoving 經典電動機車含電池、免月租費，是短程代步的最佳的選擇。即日起購車立即享發財金 10,000 元，再加贈原廠安全帽一頂，同樣可再享政府高額補助。





eM oving 電動自行車系列 Shine 與 Bobe 車款 車身輕巧、輕量化鋰電池





即日起購車立即享 7,000 元發財金，搭配車電分離方案，空車價只要 19,800 元起，再享政府高額補助，趕快親臨全台 eMoving 專賣店體驗試乘，或上 eMoving 官網www.e-moving.com.tw查詢。





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Mazda 馬自達

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HINO

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Hyundai 現代汽車

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KIA 起亞

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KIA 總代理台灣森那美起亞汽車推出冬季健檢，自 2021 年 1 月 1 日至 2 月 9 日止，預約回廠即享有 22 項綜合車輛平安檢查。活動期間，多項優惠方案同步登場，自費滿額即贈 KIA 無線藍牙喇叭，還享有 KIA 原廠精品的抽獎機會。此外，回廠消費不論金額，只要出示或加入 KIA LIFE+ APP，即可獲得 KIA 新春紅包袋。



預約回廠享有 22 項綜合車輛平安檢查





自 2021 年 1 月 1 日到 2 月 9 日止，車主只要預約回廠保養，即享有 22 項行車安全檢查，包含引擎機油油量、機油濾清器、變速箱油油量、煞車油油量等綜合項目，由專業技師檢查，以確保車輛行駛安全。活動期間 KIA 並推出全新車身快速鍍膜服務，只要花不到 500 元，短短 15 分鐘即可輕鬆完成愛車保養。KIA 另同步推出保養清潔套餐，提供噴油嘴積碳清洗套餐、節氣門油汙清潔套餐及引擎油泥清洗套餐，車主可以依照自身車輛狀況或服務廠專業建議，選擇最適合的車輛保養清潔套餐。健檢期間，回廠購買指定廠牌輪胎，另可獲贈市值 1,000 元的品牌好禮：指定固特異輪胎可獲贈 USB 吸塵器、指定倍耐力輪胎則可享有倍耐力雙肩後背包。



消費出示 KIA LIFE+APP 即送新春紅包袋 滿額再抽原廠精品



活動期間，回廠不限消費，只要出示或加入 KIA LIFE+ APP 即可獲得 KIA 新春紅包一組。此外，只要自費金額達 5,888 元的車主，即可獲得 KIA 無線藍牙喇叭，加碼再抽 KIA 市值 5,000 元的原廠精品。





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Nissan 日產

NISSAN 2021 「牛轉乾坤，行春健檢」春節健檢優惠內容



行車安檢



引擎/底盤/煞車/燈光/輪胎/電瓶/車內各項功能等基本行車安全檢查



返廠滿額禮



消費滿300元贈NISSAN財源滾滾紅包袋乙份



APP預約定保消費滿1,000元贈NISSAN牛轉乾坤吊飾乙個(限量3萬個)



滿額抽好禮



消費滿1,000元抽「500元保修抵用券」



APP預約定保消費滿3,000元抽「伊萊克斯強效靜頻吸塵器PQ91-3BW」



玉山NISSAN



悠遊聯名卡



卡友獨享



單筆刷卡滿6,000元，回饋電子抵用卷100元



單筆刷卡滿10,000元，回饋電子抵用卷200元



紅利點數



加價購



NISSAN財源滾滾筆記本：2,388點 (全台限量3千本)



法國樂美雅三件餐具組：388元+8,800點 (全台限量1千組)



德國alfi玻璃內膽保溫壺：988元+18,800點 (全台限量1千個)



無線手持塵器：988元+28,800點 (全台限量300台)



烤漆優惠



鈑噴零件單件更換988元起、局部烤漆單片85折起、全車烤漆75折起



精選配件優惠



臭氧負離子空氣清淨機特價820元、引擎下護鈑特價2,990元起、引擎室拉桿特價2,888元起、車門警示燈特價499元





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Peugeot/Citroen 寶獅／雪鐵龍

PEUGEOT



PEUGEOT 3008 SUV



指定車型享 88 萬高額分期 0 利率，再加贈 3 年 3 萬公里免費保養，還可搭配舊換新現金補助



PEUGEOT 5008 SUV



指定車型享舊換新補助，高額低利貸款，再加贈 3 年 3 萬公里免費保養



PEUGEOT RIFTER



指定車型享舊換新補助，最高達 24 萬元現金優惠



PEUGEOT TRAVELLER 領航家



專家版指定車型享舊換新，最低只要 121.8 萬元

尊爵版以上指定車型，享舊換新最高達 30 萬元現金優惠



CITROËN



CITROËN C5 AIRCROSS



指定車型享舊換新補助，最高達 27 萬元現金優惠





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Subaru 速霸陸

百項限量精選精品配件優惠7折起 購買指定品牌輪胎贈好禮



「Subaru新春健檢」除了提供車主免費健檢及維修、保養零件優惠之外，更特別推出系列精選精品配件優惠活動：





100 項限量精選精品配件享優惠 7 折起：晴雨窗(指定車款)、STI 煞車來令片(指定車款)、太陽眼鏡、多功能公事包、期間限定 STI 熊等。 精選品牌輪胎優惠：單次購買指定品牌輪胎 4 條即贈限量好禮，數量有限贈完為止。 指定年式車款加裝 360 度環景影像系統：優惠價 NTD13,000。 指定年式車款加裝 360 度環景影像系統及升級車用多媒體影音系統：優惠價 NTD23,000。 單筆消費滿額禮（限自費項目） 凡消費滿 NTD8,800 即贈隨身小風扇

凡消費滿 NTD16,800 即贈 Subaru 懶骨頭抱枕

凡消費滿 NTD21,800 即贈 Subaru 經典鴨舌帽

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Suzuki 鈴木

車型



促銷方案內容



有效期間



全車系



來店贈送百週年專屬紀念品



即日起 - 2021/01/31



Vitara



領牌加贈:



專屬迎賓門檻飾板



運動風擾流尾翼



SUZUKI百變收納箱



即日起 - 2021/01/31



Swift



「型動50」購車專案



即日起 - 2021/01/31



Carry



免頭款、首年0負擔專案



即日起 - 2021/01/31





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Volkswagen 福斯

車型



建議售價



專案內容



21年式T-Cross

230 TSI Comfort



828,000元



免費第一次常規保養



（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）



21年式T-Cross

230 TSI智能特仕版



938,000元



免費第一次常規保養



（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）



貸款專案：



400,000元36期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式T-Cross

230 TSI Style Design



998,000元



免費第一次常規保養



（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）



貸款專案：



500,000元36期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式T-Cross

230 TSI Style R-Line



1,048,000元



21年式T-Roc



280TSI Life



1,048,000元



貸款專案：



400,000元24期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式T-Roc



280TSI Style Design



1,128,000元



貸款專案：



500,000元24期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。



現金專案：



優惠現金折扣



21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance



1,328,000元



超值購車優惠請洽授權經銷商。





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Gogoro