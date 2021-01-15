▲ 2021 年 1 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

車型
方案內容
|全新世代 BMW 1系列
|• 【智選專案】低月付 9,900 元起多元分期方案
|全新世代 BMW 2系列Gran Coupé
|本月交車加贈 iPhone12 Pro 256GB
•【智選專案】低月付 9,900 元起多元分期方案
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年排燃稅)
|全新 BMW X1
|本月交車再享頂級 5 星住宿假期
•【智選專案】0 頭款、0 首付多元分期方案，加碼1年乙式全險
• 150 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送首年乙式全險)
|全新 BMW 3系列
|全新 BMW 3 系列指定車型享下列購車禮遇
• 低月付 9,900 元起多元分期方案與1年乙式全險
• 180 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新 BMW 4系列
|• 100 萬 60 期 0 利率專案
|全新 BMW 5系列
|• 180 萬 60期 0 利率專案與 1 年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、首年乙式全險)
|全新 BMW 6系列
|• 180 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、首年乙式全險)
|全新 BMW X5
|• 180 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新 BMW X6
|• 180 萬 60 期 0 利率專案
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅)
|旗艦房車 BMW 7系列
|• 360 萬 60 期 0 利率專案與 1 年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送 3 年牌燃稅與首年乙式全險)
|旗艦跑車 BMW 8系列
|• 180 萬 60 期 0 利率專案
• 尊榮租賃專案
|旗艦休旅 BMW X7
|• 180 萬 60 期 0 利率專案
• 尊榮租賃專案(含 3 年租賃 0 利率、贈送首年乙式全險)
BMW 總代理汎德發表全新 BMW X3、X4白金領航版，全車系升級進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、Vernasca真皮內裝、車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組、BMW智慧語音助理2.0與無線智慧型手機整合系統（含 Apple CarPlay 與 Android Auto）。同時，BMW 總代理汎德特別推出 150 萬 60 期 0 利率、1 年乙式全險及尊榮租賃專案（含 3 年租賃 0 利率、贈送首年乙式全險）。
車型
建議售價
白金領航版升級配備
BMW X3 xDrive20i
白金領航版
245
|進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、Vernasca真皮內裝、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組
BMW X3 xDrive30i Luxury
白金領航版
292
|進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組
BMW X3 M40i
白金領航版
368
|HUD車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置
BMW X4 xDrive20i
白金領航版
265
|進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、Vernasca真皮內裝、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組
BMW X4 xDrive30i M Sport
白金領航版
304
|進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組、Sensatec皮質儀錶檯包覆
BMW X4 M40i
白金領航版
378
|HUD車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置
即日起購買 eMoving 電動機車、電動自行車全車系車款，就送您最高萬元發財金，iE125 指定車型再加碼送五萬元車碰車險及原廠精品配件，再享政府高額補助；在外快充再送最高 2 萬點免費充電點數。
eMoving iE125 指定車型加贈 5 萬元車碰車險與原廠精品配件
新春紅包加碼送快充超贈點 最高 2 萬點
即日起購買 eMoving 的普通重型電動機車系列任一車款，即可享發財金 7,000 元，可自由選購喜愛的原廠精品配件，或是折抵車價。以售價 67,800 元超值款為例，高額購車優惠後即可以 60,800 元入手，還能再享政府高額補助。iE125 旗艦車款更額外贈送精選原廠腳踏墊與專屬鑰匙皮套、5 萬元車碰車險。
此外，為持續推廣擴大體驗車主使用 eMoving 快充站，即日起購車即加碼贈送快充站免費充電點數最高每月 900 點，騎乘二年相當免費快充超過 2 萬點。
eMoving 小輕型電動機車 免電池月租的首選
即日起購車立即享發財金 10,000 元
對許多平日僅在附近採買、接送小孩車主來說，購買小輕型 eMoving 經典電動機車含電池、免月租費，是短程代步的最佳的選擇。即日起購車立即享發財金 10,000 元，再加贈原廠安全帽一頂，同樣可再享政府高額補助。
eMoving 電動自行車系列 Shine 與 Bobe 車款 車身輕巧、輕量化鋰電池
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正 2021 年式 Mazda3 五門旗艦進化型導入黑色鋁合金輪圈式樣，並新增專屬全新酒韻紅內裝與酒韻紅真皮座椅可供選擇。四門車型正式售價自新台幣 79.9 萬起，五門車型為新台幣 84.9 萬起，其中旗艦型售價由原本 94.5 萬（四門）/95.5 萬（五門），調整為 91.9 萬（四門）/92.9 萬（五門），其餘車型售價維持不變，本月入主正 2021 年式 Mazda3 再享「5年原廠保固」或「24期0利率」優惠二選一*。
正 2021 年式 Mazda CX-30 以 86.9 萬起更具競爭力的價格接單上市，自尊榮型起即搭載完整 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，並升級皮質座椅、新增電動折疊後視鏡（附上鎖自動收折功能）與後方四眼式輔助雷達；頂級型與旗艦型價格不變且將電動尾門列為標配。本月入主正 2021 年式 Mazda CX-30 再享「5 年原廠保固」或「24 期 0 利率」優惠二選一*。
正 2021 年式 CX-5 升級完備先進的主動安全配備，並提供尊榮型、黑艷頂級版、頂級型、旗艦黑艷版、旗艦型、2.5 2WD 旗艦型與 2.5 AWD 旗艦進化型等七款車型選擇，98.9 萬起的正式售價於今日展開接單，歡迎造訪 Mazda 官方網站(http://www.mazda.com.tw/)或親臨全國展示中心。
台灣總代理和泰汽車自 2021 年 1 月 11 日起至 2020 年 2 月 16 日止，舉辦春節 「開運犇騰迎新春」活動，活動期間提供「開運健檢」，免費26項行車檢查，全方位的安全檢測，為車主的安全把關。此外，為感謝車主長期的支持，回廠消費結帳即贈送「迎春賀禮」 (紅包六袋，春聯一枚) 一組 ，紅包以牛年為發想之三款吉祥話做主視覺，搭配簡約幹練的線條設計與紅色及金色的質感配色，讓車主送禮自用兩相宜。贈品數量有限，送完為止。
Hyundai Porter Pro 柴油小霸王正式上市，在車系編成上提供標準單廂、豪華單廂、六座雙廂三種車型，並新增標準單廂 5 速手自排車型，2 月 9 日春節前入主即可升級 4 年 12 萬公里全車原廠保固的早鳥優惠。
KIA Picanto 與 Stonic 同步推出低頭款 2.2 萬、低月付優惠方案。至於 Sorento 先前深獲好評的前瞻車主升級禮遇專案，台灣森那美起亞正式宣布將持續加碼至 2021 年 1 月 31 日，採限時不限量。
註：於 2021 年 1 月 31 日前，下訂 KIA Sorento 享【升等尊榮六人座】或【潮旅配件】限量禮遇擇一：
【升等尊榮六人座禮遇】：僅限定入主 Sorento豪華版七人座，與 Sorento旗艦版七人座車型。升等尊榮六人專屬早鳥禮遇，包含以下配備：第二排尊榮獨立座椅、E-SHIFT電子旋鈕排檔、方向盤換檔撥片、金屬迎賓踏板、3D花紋金屬質感飾板、7色可調式氣氛燈、4門One Touch電動窗。
KIA 總代理台灣森那美起亞汽車推出冬季健檢，自 2021 年 1 月 1 日至 2 月 9 日止，預約回廠即享有 22 項綜合車輛平安檢查。活動期間，多項優惠方案同步登場，自費滿額即贈 KIA 無線藍牙喇叭，還享有 KIA 原廠精品的抽獎機會。此外，回廠消費不論金額，只要出示或加入 KIA LIFE+ APP，即可獲得 KIA 新春紅包袋。
預約回廠享有 22 項綜合車輛平安檢查
自 2021 年 1 月 1 日到 2 月 9 日止，車主只要預約回廠保養，即享有 22 項行車安全檢查，包含引擎機油油量、機油濾清器、變速箱油油量、煞車油油量等綜合項目，由專業技師檢查，以確保車輛行駛安全。活動期間 KIA 並推出全新車身快速鍍膜服務，只要花不到 500 元，短短 15 分鐘即可輕鬆完成愛車保養。KIA 另同步推出保養清潔套餐，提供噴油嘴積碳清洗套餐、節氣門油汙清潔套餐及引擎油泥清洗套餐，車主可以依照自身車輛狀況或服務廠專業建議，選擇最適合的車輛保養清潔套餐。健檢期間，回廠購買指定廠牌輪胎，另可獲贈市值 1,000 元的品牌好禮：指定固特異輪胎可獲贈 USB 吸塵器、指定倍耐力輪胎則可享有倍耐力雙肩後背包。
消費出示 KIA LIFE+APP 即送新春紅包袋 滿額再抽原廠精品
活動期間，回廠不限消費，只要出示或加入 KIA LIFE+ APP 即可獲得 KIA 新春紅包一組。此外，只要自費金額達 5,888 元的車主，即可獲得 KIA 無線藍牙喇叭，加碼再抽 KIA 市值 5,000 元的原廠精品。
自 2021 年 1 月 4 日起至 2021 年 2 月 7 日止，推出 Nissan 2021「牛轉乾坤，行春健檢」春節健檢活動。
Nissan 2021「牛轉乾坤，行春健檢」春節健檢活動期間，凡車主返廠消費滿 300 元，即可獲贈 Nissan 財源滾滾紅包袋乙份，若使用 App 預約返廠定保消費滿 1,000 元再加贈 Nissan 牛轉乾坤吊飾乙個；車主返廠消費滿 1,000 元可參加「500 元保修抵用券」抽獎活動，若使用 App 預約返廠定保消費滿 3,000 元則可再參加「伊萊克斯強效靜頻吸塵器」（型號 PQ91-3BW，價值 24,900 元）抽獎活動。此外，玉山 Nissan 感心聯名卡卡友於活動期間返廠刷卡滿額即贈電子抵用券。
活動期間 2021 年 1 月 4 日起至 2021 年 2 月 7 日止，Nissan 提供超值愛車烤漆優惠折扣，鈑噴零件單件更換 988 元起，局部烤漆單片 85 折起及全車烤漆優惠價 75 折起，並推出輪胎超優惠紅利價、電瓶及選配件心動特價等優惠，讓車主同時擁有超值優惠與優質保修服務。
裕隆日產表示，為擴大回饋 Nissan Care App 會員，自 2021 年 1 月 1 日起將原會員生日禮（紅利點數 1,000 點）及 App 首次登入禮（紅利點數 1,000 點）兩項優惠替換為每月常態優惠活動，亦即凡 Nissan Care App 會員皆可於每月 23 日透過 App 參加「23 驚喜日」線上優惠活動，以 App 問卷或 App 個人訊息隨機通知車主並提供限量優惠商品於線上購買，例如在 App 5 週年慶活動中受到 VIP 會員。好評的「點金券」搶購活動（紅利點數 8,800 點線上限量兌換 300 元「點金券」），將擴大優惠對象至全體會員並隨機出現在各月「23 驚喜日」中讓所有會員搶購。
NISSAN 2021 「牛轉乾坤，行春健檢」春節健檢優惠內容
行車安檢
|引擎/底盤/煞車/燈光/輪胎/電瓶/車內各項功能等基本行車安全檢查
返廠滿額禮
|消費滿300元贈NISSAN財源滾滾紅包袋乙份
|APP預約定保消費滿1,000元贈NISSAN牛轉乾坤吊飾乙個(限量3萬個)
滿額抽好禮
|消費滿1,000元抽「500元保修抵用券」
|APP預約定保消費滿3,000元抽「伊萊克斯強效靜頻吸塵器PQ91-3BW」
玉山NISSAN
悠遊聯名卡
卡友獨享
|單筆刷卡滿6,000元，回饋電子抵用卷100元
單筆刷卡滿10,000元，回饋電子抵用卷200元
紅利點數
加價購
|NISSAN財源滾滾筆記本：2,388點 (全台限量3千本)
法國樂美雅三件餐具組：388元+8,800點 (全台限量1千組)
德國alfi玻璃內膽保溫壺：988元+18,800點 (全台限量1千個)
無線手持塵器：988元+28,800點 (全台限量300台)
烤漆優惠
|鈑噴零件單件更換988元起、局部烤漆單片85折起、全車烤漆75折起
精選配件優惠
|臭氧負離子空氣清淨機特價820元、引擎下護鈑特價2,990元起、引擎室拉桿特價2,888元起、車門警示燈特價499元
|PEUGEOT
|PEUGEOT 3008 SUV
|指定車型享 88 萬高額分期 0 利率，再加贈 3 年 3 萬公里免費保養，還可搭配舊換新現金補助
|PEUGEOT 5008 SUV
|指定車型享舊換新補助，高額低利貸款，再加贈 3 年 3 萬公里免費保養
|PEUGEOT RIFTER
|指定車型享舊換新補助，最高達 24 萬元現金優惠
|PEUGEOT TRAVELLER 領航家
|專家版指定車型享舊換新，最低只要 121.8 萬元
尊爵版以上指定車型，享舊換新最高達 30 萬元現金優惠
|CITROËN
|CITROËN C5 AIRCROSS
|指定車型享舊換新補助，最高達 27 萬元現金優惠
「Subaru新春健檢」自 2021 年 1 月 2 日至 2021 年 2 月 10 日實施，凡於活動期間預約回廠即享五大系統免費健檢服務，由專業技師團隊為您的愛車嚴格把關輪胎、煞車、底盤、車電、引擎等系統共計 36 個檢查項目；此外，原廠煞車耗材類、電瓶和車用化學品享 88 折專屬優惠，以及自費鈑噴烤漆享前/後保桿超值優惠 55 折。
百項限量精選精品配件優惠7折起 購買指定品牌輪胎贈好禮
「Subaru新春健檢」除了提供車主免費健檢及維修、保養零件優惠之外，更特別推出系列精選精品配件優惠活動：
- 100 項限量精選精品配件享優惠 7 折起：晴雨窗(指定車款)、STI 煞車來令片(指定車款)、太陽眼鏡、多功能公事包、期間限定 STI 熊等。
- 精選品牌輪胎優惠：單次購買指定品牌輪胎 4 條即贈限量好禮，數量有限贈完為止。
- 指定年式車款加裝 360 度環景影像系統：優惠價 NTD13,000。
- 指定年式車款加裝 360 度環景影像系統及升級車用多媒體影音系統：優惠價 NTD23,000。
- 單筆消費滿額禮（限自費項目）
- 凡消費滿 NTD8,800 即贈隨身小風扇
- 凡消費滿 NTD16,800 即贈 Subaru 懶骨頭抱枕
- 凡消費滿 NTD21,800 即贈 Subaru 經典鴨舌帽
車型
促銷方案內容
有效期間
全車系
|來店贈送百週年專屬紀念品
即日起 - 2021/01/31
Vitara
|領牌加贈:
專屬迎賓門檻飾板
運動風擾流尾翼
SUZUKI百變收納箱
即日起 - 2021/01/31
Swift
|「型動50」購車專案
即日起 - 2021/01/31
Carry
|免頭款、首年0負擔專案
即日起 - 2021/01/31
台灣福斯汽車推出限時限量上市品味方案，2 月 28 日（日）前入主 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium，即可以享大師鑑賞價 162.8 萬元或 168.3 萬元（附Harman Kardon音響系統），限量 100 組；同時段入主 Arteon Fastback 與 Shooting Brake 雙車型之 330 TSI Elegance Premium 與 330 TSI R-Line 可同步享有百萬元零利率分期。Arteon Fastback 將於 1 月 23 日起搶先進駐全台 Volkswagen 授權展示中心。
其他促銷內容：
車型
建議售價
專案內容
|21年式T-Cross
230 TSI Comfort
828,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）
|21年式T-Cross
230 TSI智能特仕版
938,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）
貸款專案：
400,000元36期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式T-Cross
230 TSI Style Design
998,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式T-Cross
230 TSI Style R-Line
1,048,000元
|21年式T-Roc
280TSI Life
1,048,000元
|貸款專案：
400,000元24期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式T-Roc
280TSI Style Design
1,128,000元
|貸款專案：
500,000元24期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
|21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance
1,328,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
彈指輕鬆下載 My Volkswagen APP 並且成功註冊 Volkswagen ID 、綁定車輛和輸入個人資料，即可免費加入「福斯人禮遇計畫」與獲得 LINE points 50 點，依會員條件分為藍卡、銀卡與金卡三種級別，各卡別適用不同禮遇內容或原廠精品、品牌活動等多項專屬優惠；「福斯人禮遇計畫」會員預約保養更可享有計程車資折抵、取送車服務、定點接送服務或代步車等任一項服務（因地域屬性不同，各服務中心所提供的服務項目不同，詳細內容請洽台灣福斯汽車授權經銷商）。
政府為加速汰換老舊機車，今年度加碼放寛，讓車籍登記未滿 1 年的中古機車亦納入適用資格，同時也放寬民眾中古機車汰舊換新申請不限制本人、配偶、二等親以內。此外，經濟部工業局已公布的 2021 年電動機車補助方案，包括新購電動機車以及汰舊換新購買電動機車，對民眾的補助金額都維持不變，重型等級及輕型等級都是每輛 7,000 元、小型輕型等級每輛為 5,100 元。