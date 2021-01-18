年度必買乳霜出爐！CP值超高「發光乳霜」小資族必備

新的一年來臨，大家都希望擁有發光好氣色，以全新面貌迎接一年的挑戰，即便每年都有不同的流行妝容，自然輕透的「偽素顏」妝感仍是大多數女性追求的目標，無不希望能像韓劇女主角一樣，不用上厚厚的粉底，就能擁有吹彈可破的好膚質，也因此保養和化妝一樣被重視，不過眾多品牌百家爭鳴，該怎麼挑選才能找到命定的產品，可得做足功課。

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美妝網路媒體就統整了2020年網路討論度最高的粉底乳霜做評比，涵蓋了法國、台灣、義大利和日本等國際知名品牌，精緻值、時尚值、奢華值各有千秋，而大多數小資女重視的「CP值」評選則由台灣品牌蓓朵娜發光乳霜「粉鑽瓶」奪下年度CP值最高必買乳霜第一名。

▲蓓朵娜BELDORA「粉鑽瓶」被指標性美妝媒體評選為「CP值最高」乳霜。(圖/品牌提供）

其中，在「創新科技」評比選項中，蓓朵娜 BELDORA HD智慧光感粉底乳霜以「微分子等壓滲透科技」讓保養更上層樓，此技術使成分高效滲透，幫助養分迅速滲透到有效吸收的作用層，實現上妝同時保養的願望。還有貼心的「親膚防水科技」，完美貼合肌膚並防水，遇到流汗、淋雨也不會有脫妝的尷尬。另外在「調整妝感」上，此款粉底乳霜的微粉體擁有反射光線的智能特性，因此能自動校色，對付暗沉，幫助各種膚色看起來都能平整透亮，完全沒有粉感，戴上口罩也不會脫妝，呈現彷如天生的亮澤感，被網友們稱作「發光乳霜」。



▲法國巴黎時裝周設計師唯一指定使用的台灣保養精品。(圖/品牌提供） 被選為「CP值最高」的原因當然不只如此，蓓朵娜BELDORA發光乳霜「粉鑽瓶」於今年接連獲得國內外各大獎項，榮獲女人我最大粉美賞最佳潤澤乳霜賞第一名、女人我最大網友票選保濕類乳霜第一名、美妝雜誌編輯推薦2020必買乳霜第一名等多個獎項，更為法國巴黎時裝周設計師唯一指定使用的台灣保養精品。

2020爆紅的必買乳霜「粉鑽瓶」結合保養、隔離、潤色、提亮、底妝、定妝等功能，打造輕盈裸妝感，出門30秒一瓶搞定，效果和香奈兒、迪奧、亞曼尼等國際知名品牌相比毫不遜色。親民的價格也讓小資女、社會新鮮人也都能輕鬆入荷，可以說是每位女性的年度必備夯品。



效率保養專家-蓓朵娜BELDORA

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