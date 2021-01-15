天冷吃火鍋血壓、血脂飆？專家點名火鍋地雷：湯底、醬料、油脂含量高！

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天冷吃火鍋當心血壓血脂飆 避開混濁湯底與高熱量醬料
天氣轉冷，民眾愛吃火鍋圍爐，同時又能暖胃進補。營養師提醒，火鍋料隱藏各種高熱量、高油脂的食材，攝取過量有可能對血壓、血脂、血糖造成不健康影響。營養師簡鈺樺說明，市面火鍋料不少屬於加工製品，如貢丸類、餃類等，鈉含量跟油脂含量都偏高，三高或慢性病患者吃火鍋時要特別注意。
簡鈺樺指出，吃火鍋要注意湯底選擇，一般而言較建議原味鍋、蔬菜鍋、昆布鍋，而麻辣鍋、酸菜白肉鍋不僅熱量高，含鈉量也偏高，容易升高血壓，若有腎臟疾病應該避免。高血糖族群則要注意，牛奶鍋、起司鍋的湯底容易升高血糖。營養師提醒，吃火鍋時盡量不要選擇太混濁的湯底，也可以在煮料前先喝湯，避免整鍋湯底最後充滿油脂、含鈉量甚至普林等。
此外，火鍋的沾醬選擇上，可以少量醬油為基底，搭配蔥、蒜、辣椒、香菜等辛香料即可。重口味的沙茶醬、花生粉醬、美乃滋醬料盡量避免。簡鈺樺說明，醬料容易隱含油脂與熱量，如一湯匙花生粉就超過45大卡以上，有些醬料製程中會加入糖粉或泡在沙茶中，一不注意容易吃下過量油脂。
吃火鍋也可以不發胖？營養師教4招減少油脂攝取
如果正在減肥或體重控制，吃火鍋時可注意幾個原則，減少熱量超標。簡鈺樺建議，可以將火鍋丸類換成青菜類，丸類1-2顆熱量高達50至100卡，青菜煮熟後半碗約25大卡為一份（未考慮吸附湯底熱量），還可補足外食族平日少吃到的青菜。此外菇類、木耳、海帶相較於葉菜類不易吸收油脂，也是吃火鍋時可搭配的蔬菜選擇。
肉類和蛋白質選擇上，盡量避開梅花肉片等白色油脂比例過高的種類，可選擇魚肉、雞肉等等。豆類食材可以板豆腐或嫩豆腐，取代容易吸附油脂湯汁的凍豆腐與百頁豆腐。就能減少熱量與油脂攝取量。
吃火鍋搭配澱粉類主食時，建議採取份量代換。簡鈺樺解釋，如果已經吃到南瓜、芋頭、冬粉等食物，可直接替換該餐的白飯量。麵條類則推薦烏龍麵較不易吸附湯汁。相反地，冬粉雖然熱量低，但易吸附湯汁和油脂，吃火鍋時可以先煮冬粉，避免浸泡在煮過各種料的湯汁中，吃下太多油脂。
高普林火鍋料比海鮮更危險？痛風族群少吃這幾樣
海鮮火鍋受到不少人喜愛，痛風族群吃火鍋除了注意海鮮份量，更要避免熬煮、燉煮過久的湯底。此外，小火鍋常見豬腸、內臟類也是高普林食物。加工品與貢丸類，油脂含量偏高，易阻礙尿酸排出。簡鈺樺建議，痛風族群煮火鍋時，除了注意高普林之外，還要有蛋白質不過量攝取的觀念，肉類、魚類、豆製品不要大量攝取，避免影響身體尿酸。
冬天進補除了火鍋之外，國人也愛吃薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐等料理。營養師提醒，薑母鴨、羊肉爐的湯底也含有高普林，痛風患者應避免攝取。糖類也是痛風患者容易忽略的地雷，尤其民眾吃火鍋喜歡搭配蜂蜜水、檸檬水等飲品，這類飲料皆含有高果糖糖漿，一樣會升高尿酸導致痛風發作，有相關疾病的民眾還是要多加注意。
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