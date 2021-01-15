太狠了！張鈞甯「實際埋伏」抓歹徒　進警局一起偵訊

張鈞甯在國片《緝魂》飾演刑警「阿爆」，這是她出道以來，首次挑戰演出刑警，為此她開拍前和導演程偉豪，勤跑警察局做田調，除了和女性刑警暢聊心路歷程外，並仔細觀察她們的穿著打扮、行為舉止，為戲做足功課，而在田調過程中，讓張鈞甯印象最深刻的就是：「我有一次跟他們去抓嫌犯！」

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她回憶，有次警察接獲線報，得知某嫌犯在一市場內擺攤，張鈞甯和工作人員便跟著警察，同車前往埋伏，一路上她心情都相當緊張。到了現場，警察就各自變裝後伺機行動，她也在一旁目睹了整個逮捕嫌犯的行動，歹徒抓回警局後，張鈞甯還一同參與了偵訊過程，學到不少警察偵訊時的「撇步」，並精湛地運用在《緝魂》中，演出一鏡到底的偵訊戲，這一切豐富的田調經驗也讓她直呼：「真的完全顛覆我的想像！」

▲▼張鈞甯（上圖，下圖右）剪去多年長髮，參與實際偵訊。（圖／威視）

另外在花絮中，不僅可以看到張鈞甯為戲斷然剪去多年長髮、狂上體能訓練課、架勢十足的拔槍英姿外，她在片中還有一場非常長的會議室報告戲，讓她回憶起這場戲，至今還是超焦慮。原來，當她第一次拿到劇本時，發現那場戲全是她一個人的台詞，張鈞甯當下傻眼說：「我是魚腦袋耶！」

自認記憶力很差的她，開拍前就一直很擔心這場彙報戲，連坐長途飛機都不放心地猛背，就這樣連背了好幾天。拍攝當天，導演程偉豪堅持張鈞甯這場戲，要各個角度從頭到尾拍攝一遍，等她順利背完台詞後，換個角度再拍一遍，如此講求連貫的拍攝方式，也讓張鈞甯極度焦慮，深怕她一NG就拖延到劇組的收工時間，好在追求完美的她，最後順利通過考驗，但也不禁大喊：「導演真是太狠了！」