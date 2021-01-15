我是廣告 請繼續往下閱讀
Q1:糖尿病多少才達標？血糖控制的正確觀念
中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，糖化血色素的控制目標，會因應不同的族群而有所不同。一般而言糖尿病患者的控制目標為7%；老年人、容易低血糖的族群可放寬為7.5%~8%之間。至於剛確診的糖尿病人，希望在短時間內得到最好的血糖控制，會以6%~6.5%為目標。黃建寧指出，無論糖化血色素的標準為何，最重要的前提是避免病人在生活中產生低血糖事件。
黃建寧指出，目前糖化血色素控制達標的比率，若以糖化血色素7%為標準，國內糖尿病人只有約4成5左右達標。換言之，仍有5成5的患者在控制標準之外。醫師提醒，血糖控制達標有助降低未來相關併發症，對患者生活品質影響深遠，病人應配合醫囑積極控制血糖。
Q2:為何血糖控制無法達標？洗腎至吃藥造成的？
黃建寧理事長指出，一般認為糖尿病控制重點在飲食控制及規律運動，然而即便做好飲食與運動，並不代表病人的糖化血色素一定就能達標。如果沒有積極醫回、固定回診，或是一些錯誤迷思觀念，都可能耽誤病情。
國內不少民眾對用藥有負面的刻板印象，認為只要自己有良好飲食控制，再加上規律運動就可以控制好血糖甚至「不藥而癒」，有效的血糖藥物能不吃就不吃，或認為藥吃多了要洗腎。
黃建寧理事長駁斥，上述都是不利於糖尿病病情控制的錯誤迷思。糖尿病是一個相當複雜的疾病，牽涉範圍非常廣，包括心臟、大腦、肝臟、腎臟、肌肉、脂肪組織等，幾乎全身上下所有器官的正常運作都和血糖代謝息息相關，飲食和運動固然重要，但倘若患者無法以此順利達標，必得透過有效藥物協助，而控制好血糖才能保護腎臟，反而是未規律用藥容易升高小血管和腎臟病變的風險。
黃建寧提醒，國人糖尿病比例高，是最普遍的慢性病之一，一旦發生糖尿病應該及早就醫，現在包含口服、針劑和胰島素、腸泌素等各種治療選擇，都有助於控制血糖同時保護器官。切莫聽信偏方或不按規律用藥，以免造成血糖失控，增加未來併發症風險。
《延伸閱讀》
．胖讓你糖尿病，還是得了糖尿病才胖？糖尿病體重危機大解密！
．低血糖更危險？糖尿病控制如何避免血糖過低
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。