▲ 森那美起亞新紀元，2021 成為 KIA 商車總代理

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台灣森那美起亞總裁 李昌益。

× 台灣森那美起亞總裁 李昌益。

在國內車壇成立 30 餘年的原商用車總代理嘉樂寶汽車，自 2021 年 1 月起則擔任 KIA 商用車總經銷，與KIA 總代理台灣森那美起亞攜手合作。由台灣森那美起亞擔任 KIA 乘用暨商用車總代理，與嘉樂寶汽車 KIA 商用車總經銷所共同組成的經營團隊，將以「顧客優先」為最首要目標，並將共同導入符合歐洲六期法規的自排車型。

以永續經營為核心價值，台灣森那美起亞擴大經營版圖





作為 KIA 總代理，台灣森那美起亞自 2014 年在台成立之後，始終以深耕台灣市場、永續與創新經營（Developing Sustainable Future）為企業核心價值。在台不斷奠定企業基石與延伸經營觸角的台灣森那美起亞，涵蓋汽車進口、汽車品牌代理及零售等業務，並於 2017 年榮獲由全國商業總會頒發，有商界奧斯卡獎之稱的金商獎─最佳外商獎，肯定台灣森那美起亞在台深耕投資的成績。在台營運至今，台灣森那美起亞持續以最快速度導入 KIA 新世代車款，且接連在國內寫下銷售佳績，並在 2020 年疫情衝擊與車源有限的不利因素下，仍以年成長率 8% 創下歷史新高的銷售紀錄。





KIA 總代理台灣森那美起亞自 2021 年 1 月起將擴展經營版圖，正式成為 KIA 商用車總代理。KIA 商用車事業體的加入，除了再次展現台灣森那美起亞，根留台灣的經營決心以外，在整合乘用車與商用車的市場後，也期待發揮一加一大於二的戰力。



嘉樂寶汽車執行董事 李宣毅。

× 嘉樂寶汽車執行董事 李宣毅。

攜手合作，嘉樂寶汽車擔任 KIA 商用車總經銷





自 1987 年以來，嘉樂寶汽車團隊在國內車壇已經營逾 34 年。成立至今，嘉樂寶汽車於 2003 年起販售 KIA 原裝進口商用車，布建遍及全台的服務網，累計至今在全台已擴增至 39 家 KIA 商用車展示中心，與 46 家維修保養據點。此外，嘉樂寶汽車並領先同級商用車市場，率先導入雙廂、4WD 與配備 SRS 輔助氣囊等多樣化的商用車型，為 KIA 商用車在台銷售打下良好的基礎。

自 2021 年 1 月起，嘉樂寶汽車將擔任 KIA 商用車總經銷，成為台灣森那美起亞在商用車事業體的重要經營夥伴。