搭捷運碰到地獄！高中生帶「1物」衝上車 整車乘客秒GG
編輯中心/綜合報導
2021-01-17 16:42:14
捷運是許多人每天上班上課的通勤工具，因此通常尖峰時段車上除了上班族外，也會有許多的學生，近日，就有網友分享自己下班時間搭捷運時，卻遇到有高中生帶「1物」上車，讓整個車廂的人痛不欲生，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「大家搭捷運是否會遇到這種人，就是在人很多的時候，都會靠著中央桿子這種人，站在他周圍的人根本沒辦法分享那桿子以取得平衡，如果你手伸過去，他還會轉頭看你一眼，整個人彷彿跟桿子合而為一」。「但這就算了，這位同學，你的球鞋怎能掛在書包外！oh my god！我隔著口罩都聞到那濃郁的味道，而且隨著車子的搖晃，他的鞋底還會攻擊你的衣服，根本沒有人敢靠近，就算當時車上很擠，她周圍還是自動有一條縫隙，我只能說，同學！你的鞋真的很臭」。貼文一出，網友紛紛回應「太扯了吧，這樣外露是要燻死誰」、「好歹也拿個袋子裝起來，真的很扯」、「放鞋子就算了，重點是臭」、「缺德，隨便用個塑膠袋裝都比這樣掛著好，憑什麼要大家聞你的腳味」、「隔著照片都能聞到味道的感覺....有事嗎」、「好不衛生...捷運密閉空間不要這樣相害欸」。（編輯：張嘉哲）