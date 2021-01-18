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做一個例外，從 Peugeot 2008 開始

2GameSome - 有車賞

2021-01-18 08:25:01

做一個例外，從 Peugeot 2008 開始
▲ 做一個例外，從 Peugeot 2008 開始
如果你是在生活各方面都有獨到見解的人，相信你在選車時，也喜歡可以襯托出自己品味的車。只是，在能見度不低於 SUV 的 CUV 級距中，要做到這件事確實有難度。今天主角 Peugeot 2008 卻是個例外。
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Peugeot 2008 分為 Active（接單引進 92.9 萬元）、Allure（102.9 萬元）、GT Line（110.9 萬元）、GT（118.9 萬元）四車型，Cielo 版本加價 6 萬元。
Peugeot 2008 分為 Active（接單引進 92.9 萬元）、Allure（102.9 萬元）、GT Line（110.9 萬元）、GT（118.9 萬元）四車型，Cielo 版本加價 6 萬元。
揮別過去圓潤可愛外型的新世代 Peugeot 2008，上車前就值得多看幾眼。從車頭看去，新世代的獅爪日行燈已經夠搶眼，下方還有獠牙形狀燈條，再配上大面積水箱護罩，即便最入門的 Active 車型都不失氣勢。準備開門那一刻，不難注意到充滿肌肉感的車側線條，走向車尾，也不禁欣賞一下呼應車頭的獅爪燈，和趕流行的橫幅「PEUGEOT」字樣。再看到這次試駕的頂規車款 GT Cielo，黑色車頂和 C 柱上的拉花線條都是值得細細品味的小巧思。
新世代 2008 改頭換面，設計感顯著提升。
新世代 2008 改頭換面，設計感顯著提升。
新世代的獅爪日行燈已經夠搶眼，下方還有獠牙形狀燈條。
新世代的獅爪日行燈已經夠搶眼，下方還有獠牙形狀燈條。
呼應車頭的獅爪燈，和趕流行的橫幅「PEUGEOT」字樣。
呼應車頭的獅爪燈，和趕流行的橫幅「PEUGEOT」字樣。
充滿肌肉感的車側線條。
充滿肌肉感的車側線條。
新世代 2008 內裝同樣充滿細節，駕駛導向的雙層式座艙，除了科技味濃厚，也兼顧到空間機能。從駕駛座開始，最先注意到的是眼前的 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板，充滿層次的視覺感，肯定是你未曾在其他車上看過的。Peugeot 一貫的小盤徑方向盤手感依然獨特，後方的換檔撥桿也重申這車對駕駛樂趣的重視。

駕駛導向的雙層式座艙，除了科技味濃厚，也兼顧到空間機能。
駕駛導向的雙層式座艙，除了科技味濃厚，也兼顧到空間機能。
Peugeot 一貫的小盤徑方向盤標配換檔撥桿。
Peugeot 一貫的小盤徑方向盤標配換檔撥桿。
QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板，提供 3 種螢幕主題配色風格。
QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板，提供 3 種螢幕主題配色風格。
同時提供駕駛／自定／儀錶／精簡多模式選擇。
同時提供駕駛／自定／儀錶／精簡多模式選擇。
此角度可以看到儀表上方投射螢幕。
此角度可以看到儀表上方投射螢幕。
全車內裝最值得一提的巧思，竟是中控台下方的手機收納區。將外蓋打開，裡頭有 GT 等級標配、Allure 等級選配的無線充電板，其他版本買家也不是沒得享受，因為外蓋掀開時，還可以當作手機架；兩側還有 USB Type A 和 C 插孔，開啟 Apple CarPlay、Andorid Auto 串連也快速方便。此外，排檔桿前方還有不小的置物空間，後方則有兩個置杯架；簡言之，全新 2008 在內裝方面的確是「form follows function」設計與功能並重。

手機收納區外蓋掀開時，還可以當作手機架。
手機收納區外蓋掀開時，還可以當作手機架。
GT 等級標配、Allure 等級選配的無線充電板。
GT 等級標配、Allure 等級選配的無線充電板。
排檔桿前方還有不小的置物空間。
排檔桿前方還有不小的置物空間。
後方則有兩個置杯架。
後方則有兩個置杯架。
全新 2008 還是有可惜之處，例如上方的飛機型按鍵雖然帥氣，但空調溫度必須進入中控螢幕調整，難免造成駕駛不便。另外，後座少了出風口，且車窗開口相對小，對不少買家而言會是缺點，倒是寬敞的乘坐空間和較傾斜的椅背角度，明顯替乘坐舒適加分。若想提升空間感，Allure、GT Line、GT 等級皆提供具全景天窗的 Cielo 版本。

GT 等級標配法國原裝三材質麂皮跑車座椅。
GT 等級標配法國原裝三材質麂皮跑車座椅。
後座少了出風口，且車窗開口相對小。寬敞的乘坐空間和較傾斜的椅背角度，明顯替乘坐舒適加分。
後座少了出風口，且車窗開口相對小。寬敞的乘坐空間和較傾斜的椅背角度，明顯替乘坐舒適加分。
若想提升空間感，Allure、GT Line、GT 等級皆提供具全景天窗的 Cielo 版本。
若想提升空間感，Allure、GT Line、GT 等級皆提供具全景天窗的 Cielo 版本。
行李廂提供 6/4 椅背傾倒功能，容量可變化於 405、1467 公升。
行李廂提供 6/4 椅背傾倒功能，容量可變化於 405、1467 公升。
雙層設計讓底板可再下放。
雙層設計讓底板可再下放。
2008 全車系採用 1.2 升三缸渦輪增壓汽油引擎，除了接單引進的 Active 車型外，其餘動力皆是 155 匹馬力和 240 牛頓米。以 1.2 升而言，這樣的動力數據已經很充沛，而且 1,750 轉就達到扭力高峰，搭配上平順的八速手自排變速箱，也讓這車在市區、山路都有輕快的加速表現。

2008 全車系採用 1.2 升三缸渦輪增壓汽油引擎，除了接單引進的 Active 車型外，其餘動力皆是 155 匹馬力和 240 牛頓米。
2008 全車系採用 1.2 升三缸渦輪增壓汽油引擎，除了接單引進的 Active 車型外，其餘動力皆是 155 匹馬力和 240 牛頓米。
2008 提供 節能、普通、運動模式。
2008 提供 節能、普通、運動模式。
八速手自排變速箱檔位銜接平順。
八速手自排變速箱檔位銜接平順。
操控和底盤表現，向來是 PSA 集團強項。這種需要試駕才可體會到的特點，來到全新 2008 依然不令人失望。從操控開始，2008 的轉向手感不同於一般日系休旅的輕鬆寫意，也比德系車再重手一些，轉動方向盤的同時，都感覺得到前輪的位置。這樣的精準轉向，再配上紮實卻帶韌性的底盤回饋，僅管較長的懸吊行程帶來些微側傾，但還是給予駕駛十足信心，以及級距中少見的樂趣。

2008 擁有級距少見的精準轉向，以及紮實卻帶韌性的底盤回饋。
2008 擁有級距少見的精準轉向，以及紮實卻帶韌性的底盤回饋。
1.2 升排氣量也帶來稅金優勢。
1.2 升排氣量也帶來稅金優勢。
除了駕駛樂趣，全新 2008 的安全表現也能夠滿足多數消費者胃口。102.9 萬元的 Allure 就標配可跟車到停並再度起步的 ACC 主動跟車系統和 LPA 車道保持系統，讓 2008 有 Level 2 自動駕駛輔助能力。此外，全車系也標配 SLI 速率掃描辨識系統、ASB 主動式煞車輔助系統、和 FCW 前方碰撞預警系統等先進科技。一點可惜的是，倒車顯影、盲點偵測這兩項消費者愛用貨，就要到 110.9 萬的 GT Line 和 118.9 萬的 GT 才有。

2008 具有 Level 2 自動駕駛輔助能力。
2008 具有 Level 2 自動駕駛輔助能力。
全車系也標配 SLI 速率掃描辨識系統、ASB 主動式煞車輔助系統、和 FCW 前方碰撞預警系統等先進科技。
全車系也標配 SLI 速率掃描辨識系統、ASB 主動式煞車輔助系統、和 FCW 前方碰撞預警系統等先進科技。
ACC 由方向盤下方撥桿操控。
ACC 由方向盤下方撥桿操控。
7 吋觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。
7 吋觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。
倒車顯影、盲點偵測這兩項消費者愛用貨，就要到 110.9 萬的 GT Line 和 118.9 萬的 GT 才有。
倒車顯影、盲點偵測這兩項消費者愛用貨，就要到 110.9 萬的 GT Line 和 118.9 萬的 GT 才有。
倒車顯影提供多角度選項。
倒車顯影提供多角度選項。
92.9 到 124.9 萬元的價格帶，代表 Peugeot 2008 需面對 Mazda CX-30、Volkswagen T-ROC、Nissan Juke 等強勁對手，甚至也和大魔王 Corolla Cross 交手到。但是，相對少數的 Peugeot 2008 最大優勢，在於全車內外值得多加品味的細節，以及令人愛不釋手的操控表現和乘坐感受。如今 2008 更多了 Level 2 輔助能力，又讓這車更吸引人了點。
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