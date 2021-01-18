▲ 做一個例外，從 Peugeot 2008 開始

我是廣告 請繼續往下閱讀
揮別過去圓潤可愛外型的新世代 Peugeot 2008，上車前就值得多看幾眼。從車頭看去，新世代的獅爪日行燈已經夠搶眼，下方還有獠牙形狀燈條，再配上大面積水箱護罩，即便最入門的 Active 車型都不失氣勢。準備開門那一刻，不難注意到充滿肌肉感的車側線條，走向車尾，也不禁欣賞一下呼應車頭的獅爪燈，和趕流行的橫幅「PEUGEOT」字樣。再看到這次試駕的頂規車款 GT Cielo，黑色車頂和 C 柱上的拉花線條都是值得細細品味的小巧思。
新世代 2008 內裝同樣充滿細節，駕駛導向的雙層式座艙，除了科技味濃厚，也兼顧到空間機能。從駕駛座開始，最先注意到的是眼前的 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板，充滿層次的視覺感，肯定是你未曾在其他車上看過的。Peugeot 一貫的小盤徑方向盤手感依然獨特，後方的換檔撥桿也重申這車對駕駛樂趣的重視。
全車內裝最值得一提的巧思，竟是中控台下方的手機收納區。將外蓋打開，裡頭有 GT 等級標配、Allure 等級選配的無線充電板，其他版本買家也不是沒得享受，因為外蓋掀開時，還可以當作手機架；兩側還有 USB Type A 和 C 插孔，開啟 Apple CarPlay、Andorid Auto 串連也快速方便。此外，排檔桿前方還有不小的置物空間，後方則有兩個置杯架；簡言之，全新 2008 在內裝方面的確是「form follows function」設計與功能並重。
全新 2008 還是有可惜之處，例如上方的飛機型按鍵雖然帥氣，但空調溫度必須進入中控螢幕調整，難免造成駕駛不便。另外，後座少了出風口，且車窗開口相對小，對不少買家而言會是缺點，倒是寬敞的乘坐空間和較傾斜的椅背角度，明顯替乘坐舒適加分。若想提升空間感，Allure、GT Line、GT 等級皆提供具全景天窗的 Cielo 版本。
2008 全車系採用 1.2 升三缸渦輪增壓汽油引擎，除了接單引進的 Active 車型外，其餘動力皆是 155 匹馬力和 240 牛頓米。以 1.2 升而言，這樣的動力數據已經很充沛，而且 1,750 轉就達到扭力高峰，搭配上平順的八速手自排變速箱，也讓這車在市區、山路都有輕快的加速表現。
操控和底盤表現，向來是 PSA 集團強項。這種需要試駕才可體會到的特點，來到全新 2008 依然不令人失望。從操控開始，2008 的轉向手感不同於一般日系休旅的輕鬆寫意，也比德系車再重手一些，轉動方向盤的同時，都感覺得到前輪的位置。這樣的精準轉向，再配上紮實卻帶韌性的底盤回饋，僅管較長的懸吊行程帶來些微側傾，但還是給予駕駛十足信心，以及級距中少見的樂趣。
除了駕駛樂趣，全新 2008 的安全表現也能夠滿足多數消費者胃口。102.9 萬元的 Allure 就標配可跟車到停並再度起步的 ACC 主動跟車系統和 LPA 車道保持系統，讓 2008 有 Level 2 自動駕駛輔助能力。此外，全車系也標配 SLI 速率掃描辨識系統、ASB 主動式煞車輔助系統、和 FCW 前方碰撞預警系統等先進科技。一點可惜的是，倒車顯影、盲點偵測這兩項消費者愛用貨，就要到 110.9 萬的 GT Line 和 118.9 萬的 GT 才有。
92.9 到 124.9 萬元的價格帶，代表 Peugeot 2008 需面對 Mazda CX-30、Volkswagen T-ROC、Nissan Juke 等強勁對手，甚至也和大魔王 Corolla Cross 交手到。但是，相對少數的 Peugeot 2008 最大優勢，在於全車內外值得多加品味的細節，以及令人愛不釋手的操控表現和乘坐感受。如今 2008 更多了 Level 2 輔助能力，又讓這車更吸引人了點。