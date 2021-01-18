吃「沙其馬」被誤會好尷尬！內行吃法曝光 釣出一票同好
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 17:56:06
世界上的糕點有百百種，而「沙其馬」一直是華人的重要代表點心。對此，近日就有網友抱怨，她正在吃沙其馬時，旁邊小朋友突然跑來問「阿姨妳為什麼要吃便便？」讓她相當無言。貼文一出，許多網友卻狂讚賞原PO的吃法「很內行」。
原PO在《爆怨公社》貼出一張照片，可以看到她手握著一個黃色的條狀物，上面甚至還有綠色的斑點，而隔壁的小朋友看到，便問原PO「阿姨妳為什麼要吃便便？」原來是她把沙其馬整個壓扁，捏成一個長條型，所以才讓小朋友誤以為是「便便」，不過原PO還是忍不住號召「沙其馬捏緊才好吃，會捏的（人）出來！」
許多網友看完也紛紛回應，「我還以為你氣的是阿姨這兩個字」、「原來是沙其馬啊！我還以為是海苔口味的便便」、「害我剛剛看很久，原來是沙其馬」、「笑死，小朋友的話很中肯欸」、「看來原PO腸胃不太好唷」。原PO的特殊吃法也意外釣出不少同好，「沙其馬就是要捏阿，不然怎麼吃」、「這樣吃才不會掉滿地，而且覺得滋味比較好」、「捏過才不會邊吃邊掉」、「真的，紮實的比較好吃」、「我也是這樣吃的，而且我比較愛吃黑糖味」、「捏緊捏小再吃」、「舉雙手，沒捏的我不吃」。（編輯：許智超）