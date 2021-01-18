糖尿病獨居遇低血糖更危險　醫：意外發生恐醒不過來

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糖友血糖控制越低越好？醫：過高過低都危險！
松山班廷建興診所李建興院長指出，穩定控制血糖是糖尿病人最重要的目標，不少併發症都與高血糖關係密切。但是血糖也非越低就越好，血糖過低時很有可能引發低血糖事件，甚至導致昏迷、死亡，也可能在搶救之後成為植物人，尤其是患者獨自一人、無人照顧時更危險。李建興院長表示，就曾遇過患者半夜低血糖，但患者不自知窒息的情況，隔天早上就沒再醒過來。
控糖重點在平穩，２大重點避免低血糖！
糖尿病血糖控制過高或過低都不好，因此李建興院長也表示，治療上除了規律服用藥物避免高血糖外，也需注意低血糖的情況發生，其中飲食因素、藥物因素最需留意。
醫師表示，大多數糖尿病患都知道飲食控制的重要性，但如果病人過度節制飲食，反而會有低血糖風險，因此飲食控制最好遵照醫師、營養師醫護團隊的指示進行。至於藥物方面，早期注射胰島素藥物穩定程度較不佳，患者施打後如果又發生飲食作息不正常，容易出現血糖忽高忽低的情形，無形中增加了低血糖事件的風險。
糖尿病高齡患者不在少數，也可能因為忘記吃藥而造成血糖波動。李建興表示，近年已有穩定的長效型胰島素可使用，不但藥效平穩，可與口服治療並行，每日需施打一次。病人只要早上起床時監測空腹血糖，再視情況調整施打劑量即可，治療相當方便，病人接受度也更高。李建興院長強調，血糖控制重點在於平穩，而非越低越好。糖尿病人平日治療血糖，務必多加留心。
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