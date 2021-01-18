柴力滿滿　Toyota Land Cruiser Prado 2.8L 柴油

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●本次改款採雙等級編成。越野玩家版，標配 Full Time 4WD 全時四輪驅動系統附 Torsen LSD 中央限滑差速器、MTM 智慧型越野顯示幕以及 PVM 環景影像輔助系統。
●頂級的越野旗艦版提供專屬的 Crawl Control 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統、KDSS 動態懸吊系統、AVS 可變阻尼避震系統與電子氣壓後懸吊。
●新增 9 吋影音導航主機並支援 Apple Car Play 與 Android Auto 功能。
Land Cruiser Prado 為和泰汽車於 2009 年導入國內市場販售，作為 Toyota 品牌在國內的越野旗艦 SUV，Land Cruiser Prado 分別於 2013 年以及 2017 年進行兩次小改款的動作。隨著 Toyota 原廠將 Land Cruiser Prado 的動力統一改搭 2.8L 柴油引擎之後，和泰汽車也選擇於 2020 年 12 月在台推出，並提供越野玩家版、越野旗艦版兩個等級，售價分別是 239 萬、278 萬元。
Land Cruiser Prado 產品定位在玩家級運動休旅車，外觀延續 2017 年車型改款造型，包括醒目的直瀑式水箱罩、LED 頭燈組以及融合 Fortuner 及 Hilux 設計梯形線條的前臉，徹底展現越野家族的風貌。除此之外，還可以看到 Land Cruiser Prado 也於細節之處盡可能搭配鍍鉻飾條點綴，來提升整體的豪華感，突顯頂級越野車的地位。
Land Cruiser Prado 長寬高分別是 4,840mm x 1,885mm x 1,880mm，軸距為 2,790mm。
鋁圈採用雙肋六幅樣式，輪胎尺碼為 265/60 R18。
頭燈以及日行燈為 LED 燈光。
後擋風玻璃可以獨立開啟，提升僅能側開的尾門便利性。
內裝同樣維持 2017 年後改款的樣式，自前一次改款後中控台高度降低 25mm 帶來更優異的駕駛視野，多媒體主機則從 8 吋升級為 9 吋觸控式導航螢幕，並支援 Apple Car Play 與 Android Auto 功能。其他包括 JBL 14 具揚聲器音響系統、多功能四輻式方向盤、木紋飾板都如以保留。且第三排座椅還具備電動收折功能，同時雙前座電動座椅也導入冷熱通風功能，維持車內一貫的舒適豪華感受。
多功能四幅式方向盤上緣採用木質紋理處理，搭配皮革材質帶來良好的握感以及豪華質感。
四環儀錶板除轉速與食宿之外，引擎溫度以及油量也獨立顯示，周圍配上金屬元素飾框提高質感表現。
全新 9 吋多媒體觸控螢幕支援 Apple Car Play 與 Android Auto 功能。
Land Cruiser Prado 採用三區獨立恆溫空調系統。
越野系統模組改為直覺式的旋鈕操作以及按鍵排列。
Land Cruiser Prado 定位在越野運動休旅，但是前排座椅泡棉飽滿緩衝消弭很多碎震，而椅面對於大腿的支撐也非常足夠，整體舒適性不輸給豪華品牌 LSUV。
前雙座具備冷熱通風功能，強化車款豪華形象。
中央扶手附有鮮冷箱功能。
後排座椅具備前後獨立滑移以及椅背前後傾倒，搭配近 5 米的車長以及寬大的車室，空間感相當不錯。
第三排座椅無法前後滑移，以一般成人男性來說有點侷促，相對比較適合短途或者孩童乘坐。
後座獨立空調系統。
第三排座椅採用電動摺疊操作，省力也相當便利。
原廠並無公布行李廂容積數字，但內部相當方正，足以對應戶外遊憩的需求。另外採用採用側開方式的尾門對於習慣上掀式國內消費者來說必須多加適應，停車也要額外考量多餘的空間。
安全方面標配 Toyota Safety Sense 極致安全防護系統，包括 ACC 主動車距控制系統、PCS 新增主動煞車輔助功能、LDA 新增車道偏離抑制功能、BSM 盲點偵測系統、RCTA 後方車側警示系統與 7 顆SRS 氣囊等。
此次改款最大的變革在於動力取消 4.0L V6 引擎，統一採用與其他海外市場相同的 2.8L 柴油渦輪引擎，最大馬力達 204ps/3,600rpm，最大扭力提升至 51.0kgm/1,600~2,800rpm。越野玩家版，標配 Full Time 4WD全時四輪驅動系統附 Torsen® LSD 中央限滑差速器
前懸吊採用獨立式雙 A 臂設計。
Land Cruiser Prado 採用正統越野車的階梯式大樑底盤，在攻克崎嶇地形能保持車體結構的完整性，同時兼具耐用度。
取到車發動引擎，柴油引擎獨有的「答答聲」在車內不會過於明顯，但若是打開車窗便會聽到熟悉的怠速聲。踩下油門這具柴油引擎在 1,600 轉即可以湧現 51 公斤米的最大扭力，整體加速的貼背感稱不上猛爆，但推動至少 2,430 公斤的車重仍顯游刃有餘。在進入高速路段之後，雖不能展現以往大排量一氣呵成的順暢感，不過溫和沉穩的推進符合越野運動休旅車的定位。
Land Cruiser Prado 搭載了智慧型越野系統，如智慧型越野緩進系統 (Crawl Control)可自動控制動力輸出與液壓煞車系統，讓駕駛者在險惡地形中專注於操控車輛轉向；智慧型越野地形系統 (Multi-Terrain Select)提供 5 種地形模式設定，讓駕駛者輕鬆應付容易打滑的路面及惡劣地形；智慧型越野顯示幕（Multi-Terrain Monitor）功能強化，「底盤透視」功能可利用前方預留影像，結合車身及輪胎指示線，讓駕駛掌握車身及輪胎所在位置，影像更可依車身傾斜角度自動旋轉掌握車輛狀態。
Land Cruiser Prado 還具備了 KDSS 動態懸吊系統、AVS 可變阻尼避震系統，遇到需要攀爬的路面搭配電子加力箱能夠以提供強大的動力驅進，同時輪胎也能與路面保持最大的接觸面積提升抓地力表現。在車輛走向電子化的世代，Land Cruiser Prado 作為 Toyota 國內頂級的 Off Road 旗艦車款仍保留著傳統的分離式大樑設計，相較於電子化底盤的對手在重度越野上仍有絕對性的優勢。此次改款最大的賣點在於換裝 2.8L 柴油動力之後便享有更低廉的稅金與低速強大的扭力，再結合 Land Cruiser 悠久的歷史傳承，應能持續吸引喜愛越野的玩家。