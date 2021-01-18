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Ford Kuga ST-Line No.015 ---- 好用的前四/後四停車雷達

7Car 小七車觀點

2021-01-18 18:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
車輛撘載的科技配備使駕駛開車更加輕鬆、自在，停車雷達系統已經是時下新車不可或缺的配備之一。以 Kuga 全車系來說，在旗艦版以上車型均配置前 4/後 4 的停車雷達，若是搭配顯示於儀表上的物體距離指示燈，要將長 4,621mm、寬 1,882mm 的 Kuga ST-Line 停進一般停車格根本不是難事。
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Kuga ST-Line 停車感知器分別位於前/後保險桿上。變速箱排入倒檔（R） 且車速低於 5 km/h時，感知器會啟用。當停車輔助系統發出聲響，音響系統可能會降低設定的音量。車輛接近物體時，警示音會響起。當車輛越往物體移動，警示音的發出頻率會跟著提高。當物體與後保險桿中心的距離在 30 公分以內時，警示音會持續響起。



正常情況下，感知器涵蓋範圍是從後保險桿算起約 120 ~180 公分以內。如果系統偵測到異常，資訊顯示幕會出現警告訊息。在排入倒檔（R）且發生下列任何情況時，系統會開始偵測大型物體：車輛慢速向後移動、車輛為靜止狀態，但是有物體正慢速接近車尾、車輛正慢速向後移動，同時有物體朝車輛移動，例如其他以慢速移動的車輛。值得一提的是，如果車輛保持靜止兩秒，警示音會關閉，不像部分的日系車要切到 N 檔才會取消警示聲，這點算是相當貼心的一項設計。

本周使用方面，Kuga ST-Line 同樣僅在台北市區行駛，大多擔任小七哥與家人通勤代步的工具，偶爾與家中車輛輪流交替使用。油耗部分選擇在 1/16 添加 33.90 公升的 98 無鉛汽油，行駛距離為 199 公里，換算平均油耗表現為 5.87kmL。

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