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【油價公告】中油、台塑宣布明(18)日起國內汽油漲 0.3 元、柴油漲 0.1 元

7Car 小七車觀點

2021-01-18 18:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣中油
台灣中油公司宣布自明(18)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.0元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.4元。
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台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯調高2月份銷往亞洲原油官價及美國商業原油庫存連5週調降等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶55.56美元，較前週53.13美元上漲2.43美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為3.80%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元，應調未調之0.2元及0.5元皆由台灣中油吸收。


台塑石化
台塑石油表示，受到沙烏地阿拉伯2月起自願性額外減產、歐洲多國陸續延長封鎖措施，以及美國總統當選人拜登將推出大型振興經濟計劃等多空因素影響，促使本週國際油價震盪微揚。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年1月18日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。

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