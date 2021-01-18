Nissan Sentra No.012 ---- 實用的 560 公升行李廂空間

我是廣告 請繼續往下閱讀
新世代 Sentra 擁有 560 公升的行李廂標準置物空間，相較於本站過去長期測試過的 C-Segment 車款來說顯得出色，若覺得 560 公升仍無法滿足，後座椅背支援 6/4 分離傾倒功能，可進一步擴充，不過與行李廂底板間無法做到完全平整，尚有一小段落差。
實際測量行李廂內部的表現，發現深度達到 99 公分，足以放入常用的器材或裝備，寬度達到 104 公分也對於配置大量物品更為容易，內部 56 公分的高度對於方形或較高物件的擺放也得以勝任，至於門檻距地高 70 公分算是水準之內，門檻與底板間的高度也對拿取物品不會造成太多影響。
Sentra 的行李廂蓋採用手動啟閉，開關之時手感偏輕盈，也未加入油壓頂桿來精進開關時的質感，除了可在駕駛座左側面板按鈕開啟之外，也支援鑰匙遙控開啟，若需在行李廂蓋車牌框內的按鈕開啟，必須讓鑰匙在可感應的距離 (約 1 公尺) 內，雖然增加一些麻煩，但對於防盜確實有所幫助。
本週使用情形方面，主要由編輯 Han 駕駛進行雙北市區通勤、新車試駕動態拍攝及參與記者會採訪等用途，全車各項機能運作正常，自前一次 1/8 加滿 95 無鉛汽油後，均於雙北市區行駛，截至本文刊出前尚未再度加油，因此無平均油耗資訊可分享，待下回加滿油後方可呈現。