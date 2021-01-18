DFSK 在中國大陸推出 C51L / C52L 寬版小貨車

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C51L 為單廂 2 人座設定，C52L 則為雙廂 4 人座設定，在外觀部分加入 LED 前方向燈，車色提供極地白與水晶銀共 2 款，足踏 175R14LT 8PR 胎圈組，座艙內導入 7 吋懸浮式多媒體觸控螢幕，高規車型提供皮質座椅、倒車顯影、多功能方向盤等額外配備。
尺碼與酬載機能方面，C51L 的車身長寬高為 5,180x1,750x1,975 (mm)，C52L 的車身長寬高為 5,225x1,680x1,985 (mm)，C51L 軸距為 3,200mm，C52L 軸距則為 3,350mm，C51L 的最大載重為 950 公斤，C52L 則為 730 公斤，C51L 的貨斗長寬高為 3,2001,650x370 (mm)，C52L 則為 2,550x1,580x370 (mm)。
動力配置方面，C51L / C52L 採用符合國 VI 排放標準的 1.6 升 SFG16C Atkinson 循環直列 4 缸自然進氣汽油引擎，具備 DLC 塗層技術，可輸出 120.7hp (90kW) 最大馬力及 158Nm 峰值扭力，搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。