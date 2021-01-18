三個等級，傳全新改款 Honda Odyssey 預售價出爐

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根據經銷端的消息，小改款 Honda Odyssey 卓越 7 人、登峰 7 人以及登峰 8 人共三個等級，預售價分別是 162.9 萬、177.9 萬以及 179.9 萬元起。
第三代第二度小改款 Odyssey 在外觀部分採用更加立體的水箱護罩，且頭燈與氣壩皆運用鍍鉻飾條來增添豪華感受。此外，頭燈也內建了流水式發光造型，使其更具現代科技感。在車側部分還導入原先僅在中國大陸市場看到的手勢控制電動滑門功能，透過電動滑門上的靜電感應器，車主只要身上攜帶智慧型鑰匙在進入偵測範圍後，手無需接觸車門開關，僅需要揮動手勢便可以開啟車門或關閉，但國內版本是否會搭載還有待確認。
動力方面，國內引進的 Odyssey 確定延續過往的配置，搭載 Earth Dreams 2.4 i-VTEC 引擎，提供 175ps 的最大馬力輸出；搭配 Paddle Shift 換檔快撥片的 G-Design CVT 變速箱，繳出平均 12.1km/L(7人)、12.9km/L (8人) 的油耗表現。以上配備與資訊為目前得知的消息，正式價格與實際配備將以官方公布為準。而 7Car<小七車觀點>也將持續追蹤，為讀者帶來進一步的新消息。