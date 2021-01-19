美型實用 我全都要 小改款 Volkswagen Arteon Fastback 330 TSI R-Line 試駕

●Arteon 車系於 2017 年登場，車名結合藝術 art 與 Volkswagen 旗艦車型名稱字根 -eon 結尾，象徵新世代品牌旗艦車款
●2020 年 6 月小改款後新增 Shooting Brake 獵旅版本，台灣福斯選在同年 8 月開始接單，並於今年 1/14 正式上市
●動力採用 EA888 evo3 直列四汽缸 TSI 渦輪增壓汽油直噴引擎，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，輸出分為 330 TSI 及 380 TSI
●外觀更新，LED 頭燈內的導光條貫穿至水箱罩
●Elegance 及 R-Line 車型各自擁有專屬外觀套件
●座艙標準配備 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表及 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)
●標準搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，除入門 330 TSI Elegance 車型外均支援主動式車道修正
●透過 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統及 XDS 主動式電子防滑差速器強化操駕表現
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Volkswagen 於 2008 年推出衍生自 Passat 中大型房車的 Passat CC 正式跨足跑房車市場，小改款後改稱為 CC 來與 Passat 做出區隔，並隨著新世代 B8 Passat 的到來而暫時走入歷史，隨後在 2017 年時以 Arteon 之名重返車壇，並在 2020 年 6 月 24 日推出小改款，新增 Shooting Brake 獵旅版本，台灣福斯緊接著在同年 8 月展開預售，並在今年 1/14 正式上市，Fast 編成與建議售價分別是 330 TSI Elegance (新台幣 149.8 萬元起)、330 TSI Elegance Premium (新台幣 165.8 萬元起)、330 TSI R-Line (新台幣 175.8 萬元起)、380 TSI R-Line Performance (新台幣 198.8 萬元起)；Shooting Brake 則提供入門 330 TSI Elegance 車型 (新台幣 157.8 萬元起)、330 TSI Elegance Premium (新台幣 173.8 萬元起)、330 TSI R-Line (新台幣 183.8 萬元起)、380 TSI R-Line Performance (新台幣 206.8 萬元起)。
外觀方面，小改款 Arteon 換上品牌全新識別，包含廠徽以及 R 字樣，並加入新款的保險桿與頭燈組，將 LED 導光條延伸至水箱罩內。Shooting Brake 擁有狹長的車色線條，腰線褶痕相當立體，Arteon 全車系都擁有無窗框車門設計，車尾換上新款 LED 尾燈組，方向燈也採用流水式設計強化科技氣息。尺碼部分，Arteon Fastback 的車身長寬高為 4,866x1,871x1,460 (mm)，軸距則為 2,835mm。
小改款 Arteon 換上品牌全新識別，包含廠徽以及 R 字樣，並加入新款的保險桿與頭燈組，將 LED 導光條延伸至水箱罩內。
Arteon Fastback 擁有流暢修長的車身線條，身長寬高為 4,866x1,871x1,460 (mm)，軸距則為 2,835mm。
車尾造型簡潔，行李廂蓋中央設有結合攝影鏡頭與尾門啟閉開關的廠徽，下方比照新世代 Volkswagen 車系將車名字樣橫列，保險桿下方以鍍鉻點綴，搭配雙邊雙出排氣尾管造型，實際排氣管為雙邊單出向下排放的隱藏式設計。
水箱罩與頭燈互相結合，R-Line 車型在右側加入徽飾，小燈的 LED 導光條貫穿至格柵，營造車頭的霸氣與科技感。
iQ Light 頭燈組的遠近光燈均為 LED 光源，搭配兩道 LED 導光條，內部為方向燈。
Arteon 在前葉子板與前門間以一道飾條點綴，R-Line 車型擁有 R 字樣。
Arteon 採用無窗框設計，後窗無法降至最低略顯可惜。
330 TSI R-Line 足踏 Montevideo 雙色輪圈，搭配規格 245/40R19 的 Pirelli P Zero。
尾燈內部排列相當立體，方向燈支援動態顯示。
內裝方面，Arteon 擁有 10.25 吋全數位儀表組，並導入最新的 MIB3 (modular infotainment matrix) 模組化資訊整合娛樂系統，提供中文化界面與原廠導航系統，還配備三區獨立恆溫空調、手機無線充電座、30 色氣氛燈等新意。空間與酬載機能方面，Arteon 擁有 1,016mm 的腿部空間，行李廂包標準置物空間為 563 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可提高至 1,557 公升，尾門採用感應式電動啟閉。
座艙設計不若外觀徹底追求美型，而是以 Volkswagen 車系慣有的實用就手風格勾勒，透過質感良好的用料與組裝來提昇豪華感受。
小改款 Arteon 換上近似第八代 Golf 的新款三幅式運動化多功能觸控方向盤，兩側按鈕支援觸控與滑動功能，後方設有換檔撥片，外側的透氣孔創造舒適握感，平底與指扣設計則強化操駕感受。
Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表為 Arteon 全車系標準配備，水溫及油量透過兩側燈號顯示，螢幕資源多種模式切換，色彩主題也可與氛圍燈連動。
自 330 TSI Elegance Premium 起的車型配備前擋風玻璃 HUD 抬頭顯示器，可顯示車速及 ADAS 系統運作資訊。
中控台配備 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)，具備 Soft Key 全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，內建原廠中文導航系統 (含 MapCare 圖資更新及 App-Connect 多媒體手機鏡射等功能，也可操作 30 色車室氛圍燈。
Air Care Climatronic 觸控式三區電子恆溫空調為 Arteon 全車系標準配備，支援抗過敏原活性碳車內空氣過濾，面板採用觸控與滑動操作。透過凹痕來提昇盲操作便利性。
中控台下方設有手機無線充電裝置，位置因排檔桿與空調面板間空間不大，而略微影響取放手機。
排檔座周圍結合引擎啟閉按鈕、駕駛模式切換、怠速熄火開關、Park Assist 自動停車輔助開關及 Area View 360 度環景顯示開關。
中央鞍座後方設有 2 組具夾緊及止滑功能的置杯座，左側整合電子手煞車、Auto Hold 開關及 12V 電源插座，還提供放置鑰匙的小空間。
中央扶手內提供具植絨的置物空間，尺寸不大但提供 2 組 USB Type-C 插座。
小改款 Arteon 的車門氛圍燈以點狀融合於飾板當中，發色與亮度均相當有質感。
R-Line h 採用 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅，雙前座具備多向電動調整，駕駛座還搭載記憶及腰部按摩功能，發泡綿厚實且具有強烈的包覆性，乘坐品質相當出色。
後座空間受惠於長軸距設計而相當寬裕，頭部空間即便在流線車頂造型下也保有餘裕，座椅支撐性良好，椅面長度也足以支撐小腿，不過中央隆起範圍稍大，但視野因特殊的 C 柱設計而相當開闊。
後座乘客享有專屬的空調分區，可自行設定溫度、風向及風量，外側座椅支援電熱功能，面板下方提供 USB Type-C 插座及 12V 電源插座。
安全防護方面，Arteon 全車系標準配備 9 具安全氣囊，也導入 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，提供 Front Assist 車前碰撞預警系統 (含AEB自動輔助緊急煞車)、前方行人監控系統、ACC 主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能)、車側盲點警示系統、RTA 後方橫向車流警示系統 (含煞車輔助功能) 等機能，並搭載主動乘員防護系統 (前方及後方偵測)、上彈式行人保護引擎蓋、疲勞駕駛警示系統、後方輔助停車煞車功能、PDC 前後停車導引系統、Rear Assist 顯影式停車導引系統、Area View 360 度環景顯示 (含3D畫面輔助功能)、Park Assist 自動停車輔助系統等配備。
Arteon Fastback 在標準狀態下具備 563 公升的行李廂置物空間，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可擴充 1,557 公升，底板平整且格局方正，另外提供掛勾及網帶方便收納小物品，尾門採用感應式電動啟閉。
動力配置方面，引進國內的 Arteon 均搭載 2.0 升 EA888 evo3 直列四汽缸 TSI 渦輪增壓汽油直噴引擎，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，分為 330 TSI 與 380 TSI 兩種輸出，本次試駕的 330 TSI 可在 4,200~6,000rpm 間輸出 190ps 最大馬力，在 1,500~4,100rpm 間輸出 32.6kg-m 峰值扭力，搭配前輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.8 秒完成，極速達到 239km/h，平均油耗為 14.3km/L。
Arteon 全車系標準配備上彈式行人保護引擎蓋。
領取 Arteon 330 TSI R-Line 上路後，首先體驗到動力輸出的表現，其 32.6kg-m 的扭力透過 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱迅速靈敏的傳遞，帶動空重 1,574 公斤的車體仍顯輕快，引擎運轉品質相當良好，不但超車輕而易舉，油門也設定得線性且易於掌控，不過 NVH 工程或許受到無窗框設計影響，雖然整車剛性良好且組裝紮實，隔音表現不算優異。
乘駕感受部分，Arteon 的 MQB 平台前麥花臣後四連桿的懸吊系統整體設定偏硬，但可感受到避震器行程以長途舒適巡航取向來最佳化，因此面對碎震或坑洞的處理都頗具豪華車的品質，成功延續 Volkswagen 慣有的沉穩路感之下，更透過 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統來強化轉向反應，創造較帳面車身尺碼更靈活俐落的操駕回饋，又兼具了乘客的舒適性，展現品牌旗艦跑房車的風範。
當今車壇以 SUV 及 CUV 掛帥，Volkswagen 也從善如流推出多級距產品對應，卻仍願意推出 Arteon 這種利基市場的作品，可預期銷售數字不會過於亮眼，但確實整合了品牌的造車工藝，帶來難能可貴的跑房車新秀。如今在國內上市，相信也會受到注重自身品味價值人士的注目，成為傳統房車與 SUV 之外的全新選擇。