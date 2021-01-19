美型實用 我全都要 小改款 Volkswagen Arteon Fastback 330 TSI R-Line 試駕

●2020 年 6 月小改款後新增 Shooting Brake 獵旅版本，台灣福斯選在同年 8 月開始接單，並於今年 1/14 正式上市

●動力採用 EA888 evo3 直列四汽缸 TSI 渦輪增壓汽油直噴引擎，搭配七速 DSG 雙離合器自手排變速箱，輸出分為 330 TSI 及 380 TSI

●外觀更新，LED 頭燈內的導光條貫穿至水箱罩

●Elegance 及 R-Line 車型各自擁有專屬外觀套件

●座艙標準配備 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表及 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)

●標準搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，除入門 330 TSI Elegance 車型外均支援主動式車道修正

●透過 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統及 XDS 主動式電子防滑差速器強化操駕表現