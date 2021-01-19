紀念 1954 年耐久賽事冠軍 Jaguar F-Type Reims Edition 限量 150 輛於英國推出
7Car 小七車觀點
2021-01-19 06:25:40
Jaguar 日前在英國市場推出限量 150 輛的 F-Type Reims Edition，搭配 P300 動力建議售價為 58,950 英鎊起 (約合新台幣 224.2 萬元起)，搭配 P450 動力則為 71,450 英鎊起 (約合新台幣 271.7 萬元起)，預定今年 3 月開始陸續交車。
外觀方面，F-Type Reims Edition 採用 French Racing Blue 藍色車身塗裝，搭配黑色車身套件，使車側通風口、水箱罩外框及全車銘牌與廠徽均改為亮黑色處理，足踏 20 吋五幅式亮黑色鋁合金輪圈。內裝方面，F-Type Reims Edition 運用 Ebony 黑色皮質鋪陳座艙，提供亮黑色門把手、亮黑色門飾板、亮黑色中控台飾板，並配備全景固定式玻璃天窗、電熱座椅、電熱方向盤、電熱前擋風玻璃及雙區獨立恆溫空調等。
Reims Edition 向 1954 年 Jaguar D-Type 贏得 12 Hours of Reims 耐久賽事的事蹟致敬，當時的 D-Type 也影響了後續的 E-Type 跑車及當今的 F-Type 跑車，頗具傳承意義。