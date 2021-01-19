| Mazda MX-5 6MT百週年紀念款規格表
| 長寬高(mm)
| 3915/1735/1230
| 軸距(mm)
| 2310
| 車重(kg)
| 1066
| 引擎型式
| 直4汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1998
| 最大馬力(hp)
| 184 / 7000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 20.9 / 4,000
| 變速系統
| 6速手排
| 傳動型式
| 後輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 205/45 R17
| 後輪尺寸
| 205/45 R17
| 平均油耗(km/l)
| 14.8
| 售價(萬元)
| 139
【試駕】Mazda MX-5百週年紀念款 演繹時間淬鍊的絕妙韻味
Carture 車勢文化
2021-01-19 08:55:20
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2014年第4代Mazda MX-5發表，外型依舊維持短捷小巧的身形比例，不跟隨潮流比拚馬力，將人車一體的操駕感受擺在首要條件，順暢飽滿的動力隨著每個檔位完美銜接，不必擔心過大輸出賦予駕御上的壓力，靈活刁鑽的身手在每個進出彎皆能會心一笑，這就是MX-5保有全球最暢銷雙座跑車頭銜的秘密所在。
4代MX-5自2015年導入國內後見面次數已不下多次，但每每見到它總是會激起內心深處的悸動，不外乎是那每個男人一輩子都想擁有一輛雙門跑車夢想所致，尤其這次MX-5百週年紀念款在細節上不僅向過去百年來的職人精神致敬，特殊的色調搭配在原本就相當搶眼的外型下更顯丰采，先來說說這次百週年紀念款在外觀做了哪些變化，熟悉的外觀下以曜雪白車色搭配酒紅色車頂篷，宛如盛裝打扮的紳士在標準黑西裝底下打著一條豔色領帶，只需在重點部位點綴便能凸顯個人品味的不同，而輪圈蓋、後葉子板上則標有百週年紀念字樣，不僅在視覺呈現上更為醒目更是這部車與眾不同的特殊象徵。
MX-5百週年紀念款車艙配置同去年12月國內推出的2022年式車型，不過座椅及地毯採用的是新年式才有的酒韻紅配色，唯一不同處在地毯及頭枕處皆印有百週年字樣以示身分，車門板上緣為車身同色的硬塑膠材質，若改為真皮或軟塑料相信能增添座艙更多一分的質感；MZD Connect中控螢幕在19年式之後便已支援Apple CarPlay與Android Auto功能，不過現在手機尺寸越做越大，若能升級為無線連結，對空間已相當侷促的MX-5來說會是更好的解決方式，另外試駕車為手排版本，做工精緻的排檔頭不失為車艙的其一亮點，再來就是熟悉的Bose音響及可在5秒內快速啟閉的頂篷設計，皆是駕駛在享受極致操駕之虞的額外享受。
動力輸出在去年新年式更迭期間已作了升級動作，這次百週年版同樣延續該配置，透過同一顆SKYACTIV-G 2.0自然進氣引擎本體重新設計區軸、連桿、活塞等重要部件後，讓重量減輕運轉慣性更為順暢，同時也改善了進排氣的設定，以便在高轉速下能夠導入更多的空氣以提升引擎輸出，因此最大馬力從原本的160匹微幅提升至184匹，增加的24匹馬力對一部車重不到1.1噸的羽量級跑車而言算是相當有感的進化，雖然不是檔檔貼背的猛爆設定，但輕盈暢快的加速感反而帶給駕駛者穩定好掌控的力道曲線，在山路上跑起來不像渦輪引擎需預測何時才是最大出力點，任何時機踩下油門皆能保有穩定的力道遞送，不必擔心過大的馬力隨時暴衝開得提心吊膽。
操控性向來是MX-5的看家本領，低重心低坐姿的設定讓這部小跑車開起來在速度上的感受更為明顯，尤其強大的機械抓地力加上短軸的先天優勢，在山路上宛如軌道車般精準抓住地面，想刻意多帶一些車尾還真不是件容易事，進彎前退檔將轉速維持在高轉區域，出彎後油門一補隨即而來的力道搭配渾厚的排氣聲浪真的會讓人玩上癮，不過一般鋪裝路面的路感還是偏硬些，畢竟是輛操控為主的跑車，舒適度上與傳統房車仍有些差距；另外主動安全部分仍具備智慧頭燈、盲點偵測、後車警示、車道偏移警示這些i-ACTIVSENSE主動安全科技，可惜的是時下流行的ACC主動車距控制跟主動煞車功能在自排款上同樣付之闕如，手排款就別鬧了，自己來吧。
Mazda MX-5可說是市面上最親民的雙門敞篷跑車，路上看過好幾次開著它的車主是中年夫婦，我想應是為了一圓年輕時的夢想，又不想搞得太麻煩養一輛貴鬆鬆歐洲跑車，MX-5就是這樣一部實惠又能感受熱血駕馭感受的親民小跑車， MX-5作為家中第二部車選擇確實相當適合，不僅吸睛度有也符合多數人對Fun Car的定義。
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