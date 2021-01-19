特企／捷運、產業園區加持　仁武房市成未來新星

高雄市人口聚落悄悄出現改變，在地網友分析「仁武區」現在購房正是時候！今年剛公佈的戶籍人口資料顯示，高雄市目前人口數276萬5932人，雖然總人口數在下降，但是仁武區不減反升，年增超過2千人。網友討論分析，仁武區是未來高雄的發展重鎮，不僅自住舒適，還有增值的空間。

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一名家住三民區的網友在網上發文，家住三民區老透天的他因為爸媽年紀大了不想要爬樓梯，想要換房換成新大樓。「結果找了大半年，每坪開價都是20幾萬。」網友吐槽高雄市人口減少，怎麼房價還是高得令人買不下去。

網友仔細分析，其實高雄市的行政區人口數此消彼長，像是前鎮、前金、新興、苓雅這些大家心目中的蛋黃區，人口數都在減少。「可是，楠梓區和仁武區人口卻逐年上升！」楠梓有加工區，而仁武的產業園區已經動工，難怪成為新興人口移入區！





多項大型建設興建，仁武區成未來新星





2021年初高雄市政府才強調「以產業支撐人口」，將強化產業轉型、增加就業機會兩項政策推動。政府單位指出期盼未來透過仁武產業園區聚落，帶動捷運岡山路竹延伸線、捷運黃線、輕軌等重大交通建設開發，增加就業機會，吸引外縣市人口移入。





不僅如此，高鐵南延屏東計畫預定4月啟動綜合規劃作業，路線為高鐵左營站往北，經高雄市的仁武、大樹再到屏東。落成之後，高鐵沿線勢必更加繁榮熱鬧。除產業園區以外，中山大學醫學系也選址在仁武區落腳，後勢可期。





目前仁武區有價格上的優勢，在交通上鄰近鼎金交流道系統，到哪裡都很方便，原本仁武八卦寮就是住宅型區域，商店家皆齊全，生活機能便利早已自成商圈，居住環境優越適合換屋族及首購族。初估計價格單坪可省十萬左右，總價省上百萬有餘，以三十年的房貸來算省很大。





網友大讚3關鍵：位置、建案跟保值都優秀





網友分享，在諸多考量後，最後決定仁武區相較於精華區的價格實在划算很多。「重點是房價還在1字頭，跟家人討論並找了幾個建案來選擇，最後票數最多的是仁武區的多城市，離八卦寮不遠，附近機能不錯，為了爸媽以後不用爬樓梯，搬到這裡感覺是個不錯的選擇。」





網友的決定獲得一片讚賞，有回文表示「仁武產業園區帶來上萬個工作，現在入手可以期待未來的升值。至少保值是一定的。」還有網友誇讚他選的多城建設的評價好：「我親戚也是買這個建設的房子多城植哉，陽台有種樹，滿特別的。」

回文網友更分析，雖然買在仁武稍微偏離中心，「但車程十分以內若是可以讓我省個百萬，我覺得很值得耶！」網友回應，仁武論生活機能與未來發展潛力都滿被看好的，大讚該文作者分析透徹資訊相當實用。