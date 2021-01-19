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專為台灣氣候研發 南亞推「A9系列」MIT 冰酷隔熱紙

2GameSome - 有車賞

2021-01-19 16:25:01

專為台灣氣候研發 南亞推「A9系列」MIT 冰酷隔熱紙
▲ 專為台灣氣候研發 南亞推「A9系列」MIT 冰酷隔熱紙
台灣海島氣候四季都有防曬需求，為了提昇駕乘舒適性及避免紫外線導致環保內裝塑料脆化，汽車玻璃隔熱紙成為台灣車輛不可或缺的配置，高需求吸引各品牌隔熱紙廠商搶進市場。
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坐擁台塑企業技術資源，南亞塑膠工業是研發、生產隔熱膜的專家，擁有聚酯薄膜技術，推出南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL），全系列採用電子光學膜 1000 級無塵環境生產、專利奈米陶瓷隔熱技術；旗下頂級「A9系列」以 77~95% 太陽輻射阻隔力，高透光、高隔熱效能為車主帶來更舒適的車室溫度、更節能的冷房功效。

匯聚四大特色

承襲南亞塑膠工業核心技術的南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL），具有四大特色：

一、高效阻熱系統：南亞塑膠頂級隔熱專利奈米陶瓷科技生產的南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL），具有高耐候、高隔熱特性，可有效阻隔 78%~88% 太陽輻射進入車艙。頂級「A9系列」更擁有革命性的熱阻隔效果，經過測試真實阻隔 77~95% 輻射熱。此外，實測各款市售 95% 紅外線阻隔等級之隔熱紙，在不同透光下，南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）每款皆阻隔最多輻射熱源（CNS 5119 Class II 對應標準），可有效降低體感溫度。亦通過防止紫外光 UV-A、B、C 全波段測試，達 99% 以上長效阻隔。

二、無毒環保：南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）使用面板級無毒環保光學膠，完整移植面板光學膠耐熱技術，無毒、無味、高耐候。全系列通過國際認證 RoHS Annex11 38 項無毒認證，高標無驗出、國際認證 REACH 168 項有害關注物質認證，高標無驗出、面板級國際認證 QUV-6000HR，及最嚴苛氙弧燈 5,000 小時環測，也都是最高標，不起泡、不變形。而且隔熱紙材最重要的接著膠層，具有高黏性與拉伸性；遇到衝擊可預防飛散、更有不易留殘膠特性。

三、世界專利陶瓷隔熱技術：南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）是在無塵室中以精密塗佈機進行特殊奈米陶瓷塗料塗佈加工，專利陶瓷奈米阻隔技術獲得台灣、日本、美國及中國等國際認證，不易白化、不會阻隔電子訊號，消費者無需擔憂影響 eTag、GPS、手機等電子通訊設備的傳送與接收。同時，頂級「A9系列」擁有超高解析度，較其他市售品牌同級產品增加 8% 透視度，即使是低透光產品也淨透清晰，讓車主在夜間視野更安全。

四、6 年品質保證：南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）為高潔淨性光學級 BOPET，材質清晰透亮，兼具高耐衝擊性，更提供消費者原廠 6 年保固。

頂級「A9系列」最高總隔熱率 92%

南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）頂級「A9系列」，有 N-70、N-50、N-40、N-30、N-20、N-10 等產品線，同樣都具備無訊號阻隔特性，紅外線（IR）阻隔率可達 95%、紫外線（UV）阻隔率 99.8%，最重要的總隔熱率，最高可達 92%。消費者在選購時，對於隔熱紙不同需求、喜好與考量、從透光度、隱密性、顏色等進行選擇；想要不易內視但要輕鬆外視，可選擇 N-10 產品。具有更好的隱私安全感、搭配絕佳的太陽輻射阻隔，N-20 是怕熱的車主首要選擇。營業或長輩用車，需要高透光及高清晰度，N-40 提供不同質感的淡青色系，給喜歡陽光但不要熱的車主。車主們亦可搭配不同型號於車身或前檔玻璃，打造專屬最佳隔熱車艙空間。

獨家贈品

南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）為回饋消費者支持，自即日起至 3 月 31 日止，至全台經經銷點購買任一系列全車隔熱紙，回傳保固卡資料至 LINE 官方帳號「南亞冰酷 ICE COOL」，即有機會獲贈獨家「VB飛驒高山森林精油抗病毒紙巾」（8入）一份；萃取自日本高山（Takayama）特有林木天然精油，結合日本專利抗病毒技術與絲質巾。購買頂級「A9系列」＋「TOUGH系列」以上，即贈送銀耳液態纖維面膜，萃取自阿里山原生菌種之液態纖維，可在 3 分鐘將活膚因子，注入底層肌膚 5 奈米細胞壁。

欲知更多關於南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）相關訊息，請至南亞冰酷隔熱紙（NAN YA ICE COOL）官方網站(https://www.icecool.com.tw/)查詢

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