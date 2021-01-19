▲ 小改款 Honda Odyssey 預售 162.9 萬起 入主就抽 RAW 米其林大餐

|車型
2.4 L 卓越版 (七人座)
2.4 L登峰版
2.4 L登峰版 (七人座)
預接單售價
|162.9 萬元
|177.9 萬元
|179.9 萬元
外觀設計霸
全新改款的日本原裝 Odyssey 承襲了家族的飛翼式車頭造型外觀，全新設計的霸氣外觀，大面水箱護罩與厚實外擴的引擎蓋，搭配薄型化大燈，形成更強悍的車頭造型；車尾造型採用更紮實的立體尾燈組，並採用電鍍飾條，形成更寬、更銳利的造型。此外，搭載標準配備「LED前後序列式方向燈」及「ACL轉向輔助照明燈」(登峰版)。
標配「Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統」等 26 項高科技主動安全系統及全方位被動安全系統
Odyssey 全新改款將「Honda SENSINGTM 智慧安全主動防護系統」列為標準配備，輔以「BSI 盲點偵測警示系統」、「CTM 倒車預警顯示輔助系統」、「PSS駐車雷達系統(附影像指示) 」、「MVCS環景影像輔助系統」、「RSR後座提醒系統」，及可支援路邊停車、倒車入庫、路邊停車出格之「主動式自動停車輔助系統」等 26 項最頂尖、最全面的主動安全配備。
在被動安全部份，Odyssey 採用 Honda 引以為傲的「G-CON安全防護車體技術」、「ACETM 高剛性車體結構」，輔以「6 SRS 輔助氣囊」、「雙前座自動預縮式 ELR 安全帶」、全車系第二、三排座配備「三點式 ELR 安全帶」、第二排座配備 「ISOFIX」及符合最新國際趨勢之「i-Size 兒童安全椅固定裝置」。
擴大乘員舒適便利性、車室靜肅性
進入寬敞車室，以全新設計的儀表控台搭配皮椅、軟質皮墊及黑檀木飾板材質。本次改款除新增「預約上鎖」功能、「離開立刻上鎖」及「感應式電動尾門附自訂開啟高度記憶」等配備，以提升先進科技感受外，更將儀表升級為 7 吋「TFT彩色液晶儀表」，與類比速度表相結合，以容易理解及高辨識性的方式顯示各種資訊；通過增加駕駛座出風口伸縮置杯架和新的助手席隱藏式上掀置物盒，中央滑蓋式置物箱(登峰版七人座)、四個大電流 2.5A 安培 USB 充電端子，室內置物、機能空間變得更加便利使用。
Odyssey 不僅著重空間大小，更致力於豐富便利性，本回新增 8 吋日本原廠設計之「觸控式音響主機（附車輛自主化設定功能)」，包含 Garmin®衛星導航(登峰版)與 Apple CarPlay/Android Auto 手機連結完整功能，可將導航、音響、手機資訊顯示在儀表中。