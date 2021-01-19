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475 萬元起、LS 500h 獨挑大樑　全新改款 Lexus LS 正式在台上市

7Car 小七車觀點

2021-01-19 17:55:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Lexus 國內總代理和泰汽車今日宣布全新小改款 Lexus LS 正式在台上市，全車系因對應六期環保法規，因此小改款 LS 僅有 LS 500h 動力。全車系共提供五個編成，分別是頂級版 475 萬、F SPORT 版 475 萬、旗艦版 500 萬，其中旗艦版又可以選擇 KIRIKO 飾板與西陣織飾板，售價各別是 550 萬。
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第五代小改款 LS 同樣維持家族化的紡錘型水箱護罩設計，兩側 LED 燈組經過重新設計更顯銳利，並具備 Blade Scan Type AHS 主動式遠近光燈調節功能，且前保險桿的線條也加以調整，看起來更有運動感與張力。在車側方面，輪圈採用亮面烤漆處理，後門下方也有 HYBRID 專屬的銘牌。車尾方面，LED 尾燈組鍍鉻飾條使用燻黑處理，同時車系也導入了全新的 Extraordinary Silver 銀色烤漆供選擇。
內裝方面，第五代小改款 LS 導入 12.3 吋多媒體觸控螢幕，並前移 15 公分，支援 Android Auto 和 Apple CarPlay。中央鞍座快捷鍵也經過重新設計，可一鍵快速進入座椅設定介面，強化操作上的直覺性。其它配備還包含了座椅加熱、車門吸附功能、電動尾門、環景影像、雙前座 24 向電動調等豪華配備都無缺席。另外，此次小改款 LS 除了原先可以選配的 KIRIKO 切子與御匠摺紋飾板之外，亦可以特別選用西陣織(Nishijinori)飾板，加強整體的豪華氛圍。

12.3 吋多媒體觸控螢幕內鍵導航系統，螢幕位置前移 15 公分，支援 Android Auto 和 Apple CarPlay。
此次原廠工程師將日本京都百年傳承工藝-西陣織(Nishijinori)融入 LS 門飾板中，整體強化座艙豪華氛圍。
動力表現上，LS 500h 採用 3.5L V6 引擎搭配電動馬達，綜效最大馬力 359ps、最大扭力 35.7kg-m。旗艦豪華房車向來是企業老闆用來彰顯自身社會地位的選擇，身為日系豪華品牌少有的車款，此次改款 LS 期盼透過細部的強化，來與主要歐系對手抗衡。
為對應台灣六期排氣法規，LS 車系由 500h 油電混合動力獨挑大樑。

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