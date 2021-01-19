泡溫泉小心低血壓暈倒！慢性病人溫差大恐中風，看懂泡湯6大地雷

我是廣告 請繼續往下閱讀
寒流接力一波波，低溫迎來久違的下雪，再加上新冠肺炎疫情，國內旅遊人數持續增長，許多人會在假日選擇溫泉旅遊，用泡湯放鬆來暖和身體、舒解疲軟。不過，國建署提醒，天冷時泡湯時間不宜過長，也要避免溫差與姿勢變化造成突發性的意外。國健署指出，天冷泡溫泉應注意六大健康原則：
1.短時間：天冷不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘。
2.慢起身：泡溫泉會導致血管擴張，造成血壓下降，因此，泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生溺斃意外。
3.多喝水：泡湯前後都應喝足水份，以免泡湯中間水份流失太多造成體內缺水。
4.看水溫：糖尿病、高血壓、高血脂病患在泡湯時更要特別小心，溫度勿超過40℃，且千萬不可一下冷水，一下熱水，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風。糖尿病患者由於感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要留意水溫，避免燙傷。
5.避飯後：酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，容易導致心臟難以負荷，造成心肌梗塞、中風等意外，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯。
6.揪團去：如有心臟血管疾病的病人不宜泡湯，若想泡溫泉最好先諮詢個人醫師。民眾泡湯最好有親友陪同，避免單獨泡湯，以免發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時間。
多層次穿戴增保暖 女性氣喘背痛注意心臟病
國健署署長王英偉提醒，寒流期間外出，務必做好保暖工作，尤其要注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，採用「多層次」穿著，方便隨著溫度變化穿脫衣物。
此外，如果發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，有可能是心臟病急性發作，發現有上述變化時應儘速就醫，避免錯失黃金治療時間。
《延伸閱讀》
．冬季保護心血管！溫差大易引心血管疾病，醫教４招保護好自己！
．８大禦寒撇步保護心血管！防心肌梗塞、心臟病發、中風，出現這些症狀速就醫！