治肺癌不只有標靶一條路！楊宗穎醫師：化療甚至不用天天吃

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國人常見肺癌迷思！不抽菸也會中？標靶失敗還有救？
肺癌歷年發生率呈上升趨勢，是國人第常見的癌症、更是十大癌症死亡率第一名。然而，一般民眾對肺癌仍存在各種錯誤觀念，尤其是肺癌危險因子以及肺癌治療方面。如國人多認為肺癌主要發生在抽菸族群，無抽菸史者風險較低。臺中榮民總醫院胸腔內科主任楊宗穎醫師指出，國內肺癌情形與國外不同，超過一半的肺癌病人沒有抽菸習慣，主要風險因子為二手菸、家族史、空氣污染，皆與不抽菸而罹患肺癌有相當關係，民眾應對肺癌風險保持警覺。
不少人以為自己沒有抽菸，因而忽略其他風險因素，易導致錯失早期診斷肺癌的機會，一旦發現症狀後就醫，常常已是肺癌相對晚期。晚期肺癌無法如早期肺癌採取手術切除，必須採取全身性療法。近年來標靶治療相對熱門，多數民眾會詢問能否採用標靶藥物治療。楊宗穎醫師表示，標靶藥物在晚期肺癌確實是很好的治療，但並非每位肺癌病人都適用，更不是所有患者皆可對標靶治療產生良好反應。楊宗穎醫師說明，一旦發現標靶藥物治療效果不佳，或是腫瘤對標靶藥物產生抗藥性導致標靶失效，接受化學治療反而有機會幫助病情控制。
肺癌化療日新月異 口服掉髮副作用大幅降低
楊宗穎醫師指出，臨床上常見民眾確診肺癌後，被告知需要接受化療心生恐懼。其實，化療藥物以及減輕化療副作用的藥物，都已有長足進步。肺癌病人因化療產生嚴重副作用而無法繼續治療的比例已經非常低。過去民眾認為化療一定會帶來嚴重噁心、嘔吐、掉髮、白血球下降等影響，楊宗穎醫師說明，每一種化療藥物的副作用各不相同，且發生機率並非人人一致，再加上現在有許多藥物可幫助減少副作用。至於不少女性病人最擔心的掉髮問題，也有一些像口服化療藥物，發生掉髮的機率比以前大幅降低。
國人對肺癌治療的認知也有待進步，楊宗穎醫師表示，很多民眾印象中化療就是躺在病床上接受靜脈注射，必須安排住院、裝置人工血管、門診耗時較長等等，日常生活造成眾多不便。現在化療口服藥物確實是非常便利的治療選擇，而台灣健保所給付口服化療藥物中，有些需要每天服用，有些甚至只需要一週服用一次，有助於病人維持正常生活與工作。惟接受治療初期需每週追蹤白血球數目，待病情穩定後可改為一個月回診追蹤一次。
標靶失效後改用口服化療 晚期患者仍可正常生活上班
口服化療對民眾固然方便，有民眾疑慮，治療成效是否等同於靜脈注射？楊宗穎醫師說明，口服化療藥物經過臨床試驗，證明可達到與靜脈注射一樣的效果。楊宗穎醫師舉例自身門診中就有肺癌患者先接受標靶治療，失敗後採取靜脈注射化學治療，目前改以口服化療藥物加以控制，時間已長達一年多，病情相當穩定，甚至回到職場工作，重拾正常生活。
楊宗穎醫師提醒，肺癌患者在面對接受化學治療時，應調整心態、放開心胸，飲食上以營養均衡為主，蛋白質與蔬菜份量可以增加，更重要的是勿聽信偏方，採用未經證實的療法。此外，化療期間抵抗力下降，應多注意衛生防疫，避免外在病菌造成感染。呼籲肺癌患者不可抱持迷思，及早與主治醫師溝通適合自己的治療方式。
國人發現肺癌時仍以晚期居多，楊宗穎醫師說明，肺癌早期發現寄望於低劑量電腦斷層掃描，提醒有抽菸習慣、家族史等風險，50歲左右可接受電腦斷層檢查。近期因疫情影響，導致民眾不敢至醫院就診，楊宗穎醫師建議，有久咳不癒、痰中有血等症狀，仍應及早就醫，以利發現是否有其他肺部潛在問題。
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