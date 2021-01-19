糖尿病可怕在併發症？糖友如何保護心血管？

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糖尿病控制，如何兼顧控糖、保護心血管？
糖尿病攸關各種大小血管併發症風險，更是國人需要長期控制的慢性病大宗。過去民眾多以為控制糖尿病僅需要注意降低血糖，事實上，糖尿病人的器官保護和併發症風險更需要小心。中華民國糖尿病衛教學會杜思德理事長說明，糖尿病人除了控制高血糖，也要注意心臟、腎臟等器官保護，由於個別病人的狀況不同，治療方式上也有差異。
杜思德醫師說明，糖尿病治療發展至今，已有相當多種藥物。一般情形下，會先給予單一種血糖藥物，當達到最大劑量仍無法控制血糖時，再使用第二種藥物。杜思德提醒，現在的治療觀念與以往不同，只要患者糖化血色素大於7.5，就會使用合併藥物進行治療，及早讓血糖控制在標準值內。
病人若有高血糖症狀出現，也可與醫師討論是否同時使用胰島素治療。此外，量測血糖也是糖尿病人很重要的控制工具，建議居家使用血糖機，定期監測血糖值，並且遵照營養師提供的飲食規劃。杜思德強調，醫病之間的有效溝通，以及糖尿病人對醫囑的服從性，都會影響治療成果。只要病人服膺領導，在醫師、藥師、營養師、衛教師共同的照護下，要控制血糖達標並非難事。
糖尿病更要當心心血管共病症
杜思德醫師指出，糖尿病治療進展至今，可根據病人狀況給予精準治療。如患者有心血管問題、心衰竭狀況，又或是腎臟相關併發症時，就會先以能保護相關器官的藥物為主。比如針劑治療在胰島素之外，腸泌素屬於能控制血糖並避免低血糖的藥物，同時也能幫助保護心血管，且只須一週施打一次，對病人而言更便利。
不過，腸泌素並非完全沒有副作用。杜思德指出，腸泌素一週施打一次，藥效持續時間長，更需要遵照衛教師與護理師的指示，調整自己的生活作息。倘若病人打腸泌素後未控制飲食，照樣吃控肉飯、炸物等，反而可能出現嘔吐等緊急副作用，病人需要特別注意。
杜思德指出，糖尿病人要有正確的觀念，醫護人員教導施打腸泌素時，會先從低劑量循序漸進，也會定期關心患者的身體狀況。醫師提醒，糖尿病人要瞭解正確資訊，並與醫師討論自己適合何種治療選擇，最重要的是遵照醫囑、規律用藥、作息正常、定期回診，才能擁有血糖穩定的良好健康。
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