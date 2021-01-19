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大和魂旗艦房車　Lexus LS 500h

7Car 小七車觀點

2021-01-19 18:55:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
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新在哪裡?
●頭燈與前保險桿造型改變
●水箱罩與尾燈鍍鉻飾條改黑色
●頭燈加入 Blade Scan AHS 遠近光自動遮蔽系統
●鋁圈採用亮面處理
●內裝新增黑色飾板
●中控台加入 12.3 吋觸控螢幕、一鍵進入加熱、通風座椅調整介面
●僅提供 LS 500h 單一油電動力

Toyota 在 1989 年決定進軍北美市場之時，便以 Lexus LS 車系來肩負開拓市場的先鋒。身為 Lexus 創廠的第一號作品，最深的意義在於代表豐田汽車的大躍進與雄厚企圖心的展現。時隔 28 年後，第 5 代 LS 於 2017 年問世，挾著全新設計思維的內外全面性革新及科技來與歐系對手抗衡。

2020 年 Lexus 原廠帶來了第 5 代小改款車型，國內總代理和泰汽車也選擇於今年 1 月正式在台發表，但受到六期環保因素，小改款車型僅有 LS 500h 單一動力，並提供頂級版 475 萬、F SPORT 版 475 萬以及旗艦版 500 萬，其中旗艦版可以加選 KIRIKO 飾板與西陣織飾板，售價各別是 550 萬。

小改款 Lexus LS 前臉將水箱護罩改黑色，新樣式的 LED 燈組與前保險桿造就出更具洗鍊的風格。
第五代小改款 LS 同樣維持家族化的紡錘型水箱護罩設計，兩側 LED 燈組經過重新設計更顯銳利，並具備 Blade Scan 主動式遠近光燈調節功能，且前保險桿線條也加以調整，看起來更有運動感與張力；車尾方面，LED 尾燈下方的鍍鉻飾條改為黑色，其餘保持原有線條，並導入了全新的 Extraordinary Silver 銀色烤漆選擇。

小改款 Lexus LS 車身尺碼長寬高分別是 5,235mm x 1,900mm x 1,450mm，軸距為 3,125mm。
LED 箭矢型日行燈重新整合於燈組內，看起來更具侵略性。而這次改款也將 Blade Scan AHS 智慧型遠近光自動遮蔽系統列為標準配置。
家族化的紡錘型水箱護罩改為黑色，內部網狀結構也經過重新設計。
輪圈改採亮面設計，維持 20 吋的胎圈配置，尺寸為 245/45 R20。
尾燈鍍鉻飾條採用燻黑式處理。
內裝方面，小改款 LS 變動幅度並不高，僅在細節之處進行調整，例如中控台換上 12.3 吋多媒體觸控螢幕，並遵照其他的 Lexus 車款將位置前移 15 公分，同時支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結功能。中央鞍座快捷鍵也經過重新設計，可一鍵快速進入座椅設定介面，強化操作上的直覺性。其它配備還包含了座椅加熱、車門吸附功能、電動尾門、環景影像、雙前座 24 向電動調等豪華配備都無缺席。另外，此次小改款 LS 除了原先可以選配的 KIRIKO 切子與御匠摺紋飾板之外，亦可以特別選用西陣織(Nishijinori)飾板，加強整體的豪華氛圍。

三幅式方向盤握感扎實，左右兩側的功能按鍵與品牌其他車款無異，熟悉介面的駕駛很快就能上手。
7 吋液晶儀表板採用繁體中文介面，並將車輛功能與行車電腦整合於中，而水溫與油亮則以類比指針呈現。
全新 12.3 吋多媒體觸控螢幕位置前移 15 公分，同時支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結功能。
前座空調出風口隱藏在金屬橫條之中，並透過 Laser Cut Special Black 黑色飾條精進內斂的豪華風格。
中央鞍座快捷鍵經過重新設計，可一鍵快速進入座椅設定介面。
雙前座具備 24 向電動調整機能，加上腰背最多可以達 28 向，除了高級車常見的蝴蝶翼夾緊外，包含頭枕的上下前後、已被上半部單獨仰角調整等所有想得到的調整功能都有，每個體型都能調整至理想的包覆狀態。
旗艦版車型後座搭載 18 向 Ottoman 座椅，而作為主位的右後座傾斜角度能達到 48 度；而得利於較上一代長軸車型延長 34mm 的軸距，在副駕駛座往前傾斜的情況下，右後座更能創造出長達 1,022mm 的腿部伸展空間，而小腿支撐墊也是幫助創造乘坐體驗的一大功臣，不過較硬的後座頭枕則是美中不足的地方，不過右後座在開門時能自動歸位，方便乘客下車，毋須在下車前花費功夫歸位後座，日式體貼展露無疑。
將中央扶手放下，後座所有的功能均能夠利用內建的觸控面板來進行操作。
全新提供的選配內裝飾板西陣織(NISHIJINORI)，其以手工紡織、複雜的花紋及細緻的質感聞名，也是這次改款上的重點項目之一。
LS 500h 後行李廂標準容積為 400 公升，並配置電動尾門。
安全防護方面，搭載 Lexus Safety System+ 2.0 智動駕駛輔助系統，提供 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助、DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速、LTA 車道循跡輔助系統等基本功能，其餘還包含 BSM 盲點偵測警示系統、RCTA 後方車側警示系統及 RCTB 後方車流煞車輔助系統等。

代號 8GR-FXS 3.5 升 V6 引擎配備 Dual VVT-i 連續可變汽門正時系統，能依據行駛狀況讓引擎隨時維持高扭力輸出；而為了減少元件摩擦造成的動力耗損， 也用上輕量化的汽門搖臂及低摩擦阻力的正時皮帶，而 D-4S 多重燃油噴射系統則藉由最適化的供油方式，帶來更為節能的耗能表現。
此次試駕的 LS500h 旗艦版動力系統以 3.5L V6 汽油引擎與電動馬達、鋰電池組加上多段式變速系統組成，在汽油引擎方面可以輸出最大馬力 299ps/6,600rpm / 35.7kgm / 5,100rpm，而電動馬達則能輸出 175ps / 30.6kgm，結合後可創造 359ps 的綜效馬力。

雖然說動力數據帳面上與小改款前相同，但這次改款為了追求更優雅的駕馭體驗，原廠工程師增加 Hybrid 電動馬達作動，過往需要多加踩油門來提升加速力道，改款後只須輕踩踏板即可達想要的加速力道，如此一來伴隨著的是更滑順衝勁，且引擎聲也不會過於高亢，對於行車質感有明顯的加分。

以 GA-L (Global Architecture Lexus)開發的 LS 雖無歐系對手講求精實的駕馭感，但可以讓人很輕易上手，同時操控能力也具備水準之內。匠心營造的 V6 聲浪與底盤安定性展現的是日系豪華車一貫的精緻細節。
全球車壇受到 SUV 的衝擊，房車市場不再像以往如此熱絡。不過對於層峰買家來說，大型豪華房車的氣派與優雅是 SUV 或者 MPV 無法媲美的，更不用說房車帶來的行路質感和低重心的優勢。以 Lexus LS 車系在國內的規格與售價，加上品牌形象，對於國內消費者來說仍是精神上的指標車款。

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