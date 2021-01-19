大和魂旗艦房車　Lexus LS 500h

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●頭燈與前保險桿造型改變
●水箱罩與尾燈鍍鉻飾條改黑色
●頭燈加入 Blade Scan AHS 遠近光自動遮蔽系統
●鋁圈採用亮面處理
●內裝新增黑色飾板
●中控台加入 12.3 吋觸控螢幕、一鍵進入加熱、通風座椅調整介面
●僅提供 LS 500h 單一油電動力
Toyota 在 1989 年決定進軍北美市場之時，便以 Lexus LS 車系來肩負開拓市場的先鋒。身為 Lexus 創廠的第一號作品，最深的意義在於代表豐田汽車的大躍進與雄厚企圖心的展現。時隔 28 年後，第 5 代 LS 於 2017 年問世，挾著全新設計思維的內外全面性革新及科技來與歐系對手抗衡。
2020 年 Lexus 原廠帶來了第 5 代小改款車型，國內總代理和泰汽車也選擇於今年 1 月正式在台發表，但受到六期環保因素，小改款車型僅有 LS 500h 單一動力，並提供頂級版 475 萬、F SPORT 版 475 萬以及旗艦版 500 萬，其中旗艦版可以加選 KIRIKO 飾板與西陣織飾板，售價各別是 550 萬。
小改款 Lexus LS 前臉將水箱護罩改黑色，新樣式的 LED 燈組與前保險桿造就出更具洗鍊的風格。第五代小改款 LS 同樣維持家族化的紡錘型水箱護罩設計，兩側 LED 燈組經過重新設計更顯銳利，並具備 Blade Scan 主動式遠近光燈調節功能，且前保險桿線條也加以調整，看起來更有運動感與張力；車尾方面，LED 尾燈下方的鍍鉻飾條改為黑色，其餘保持原有線條，並導入了全新的 Extraordinary Silver 銀色烤漆選擇。
小改款 Lexus LS 車身尺碼長寬高分別是 5,235mm x 1,900mm x 1,450mm，軸距為 3,125mm。
LED 箭矢型日行燈重新整合於燈組內，看起來更具侵略性。而這次改款也將 Blade Scan AHS 智慧型遠近光自動遮蔽系統列為標準配置。
家族化的紡錘型水箱護罩改為黑色，內部網狀結構也經過重新設計。
輪圈改採亮面設計，維持 20 吋的胎圈配置，尺寸為 245/45 R20。
尾燈鍍鉻飾條採用燻黑式處理。內裝方面，小改款 LS 變動幅度並不高，僅在細節之處進行調整，例如中控台換上 12.3 吋多媒體觸控螢幕，並遵照其他的 Lexus 車款將位置前移 15 公分，同時支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結功能。中央鞍座快捷鍵也經過重新設計，可一鍵快速進入座椅設定介面，強化操作上的直覺性。其它配備還包含了座椅加熱、車門吸附功能、電動尾門、環景影像、雙前座 24 向電動調等豪華配備都無缺席。另外，此次小改款 LS 除了原先可以選配的 KIRIKO 切子與御匠摺紋飾板之外，亦可以特別選用西陣織(Nishijinori)飾板，加強整體的豪華氛圍。
三幅式方向盤握感扎實，左右兩側的功能按鍵與品牌其他車款無異，熟悉介面的駕駛很快就能上手。
7 吋液晶儀表板採用繁體中文介面，並將車輛功能與行車電腦整合於中，而水溫與油亮則以類比指針呈現。
全新 12.3 吋多媒體觸控螢幕位置前移 15 公分，同時支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結功能。
前座空調出風口隱藏在金屬橫條之中，並透過 Laser Cut Special Black 黑色飾條精進內斂的豪華風格。
中央鞍座快捷鍵經過重新設計，可一鍵快速進入座椅設定介面。
雙前座具備 24 向電動調整機能，加上腰背最多可以達 28 向，除了高級車常見的蝴蝶翼夾緊外，包含頭枕的上下前後、已被上半部單獨仰角調整等所有想得到的調整功能都有，每個體型都能調整至理想的包覆狀態。
旗艦版車型後座搭載 18 向 Ottoman 座椅，而作為主位的右後座傾斜角度能達到 48 度；而得利於較上一代長軸車型延長 34mm 的軸距，在副駕駛座往前傾斜的情況下，右後座更能創造出長達 1,022mm 的腿部伸展空間，而小腿支撐墊也是幫助創造乘坐體驗的一大功臣，不過較硬的後座頭枕則是美中不足的地方，不過右後座在開門時能自動歸位，方便乘客下車，毋須在下車前花費功夫歸位後座，日式體貼展露無疑。
將中央扶手放下，後座所有的功能均能夠利用內建的觸控面板來進行操作。
全新提供的選配內裝飾板西陣織(NISHIJINORI)，其以手工紡織、複雜的花紋及細緻的質感聞名，也是這次改款上的重點項目之一。
LS 500h 後行李廂標準容積為 400 公升，並配置電動尾門。安全防護方面，搭載 Lexus Safety System+ 2.0 智動駕駛輔助系統，提供 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助、DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速、LTA 車道循跡輔助系統等基本功能，其餘還包含 BSM 盲點偵測警示系統、RCTA 後方車側警示系統及 RCTB 後方車流煞車輔助系統等。
代號 8GR-FXS 3.5 升 V6 引擎配備 Dual VVT-i 連續可變汽門正時系統，能依據行駛狀況讓引擎隨時維持高扭力輸出；而為了減少元件摩擦造成的動力耗損， 也用上輕量化的汽門搖臂及低摩擦阻力的正時皮帶，而 D-4S 多重燃油噴射系統則藉由最適化的供油方式，帶來更為節能的耗能表現。此次試駕的 LS500h 旗艦版動力系統以 3.5L V6 汽油引擎與電動馬達、鋰電池組加上多段式變速系統組成，在汽油引擎方面可以輸出最大馬力 299ps/6,600rpm / 35.7kgm / 5,100rpm，而電動馬達則能輸出 175ps / 30.6kgm，結合後可創造 359ps 的綜效馬力。
雖然說動力數據帳面上與小改款前相同，但這次改款為了追求更優雅的駕馭體驗，原廠工程師增加 Hybrid 電動馬達作動，過往需要多加踩油門來提升加速力道，改款後只須輕踩踏板即可達想要的加速力道，如此一來伴隨著的是更滑順衝勁，且引擎聲也不會過於高亢，對於行車質感有明顯的加分。
以 GA-L (Global Architecture Lexus)開發的 LS 雖無歐系對手講求精實的駕馭感，但可以讓人很輕易上手，同時操控能力也具備水準之內。匠心營造的 V6 聲浪與底盤安定性展現的是日系豪華車一貫的精緻細節。
全球車壇受到 SUV 的衝擊，房車市場不再像以往如此熱絡。不過對於層峰買家來說，大型豪華房車的氣派與優雅是 SUV 或者 MPV 無法媲美的，更不用說房車帶來的行路質感和低重心的優勢。以 Lexus LS 車系在國內的規格與售價，加上品牌形象，對於國內消費者來說仍是精神上的指標車款。