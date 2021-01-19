豐年俐推出勁戰、PBGN 聯盟車款專用的浮動碟盤

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豐年俐表示與義大利原廠合作多次，但這次推出的新品除了要針對市場上熱門車種之外，也開始積極佈局電動機車市場，因此這次的新品規格完全適用於不同動力的族群，期許能夠加強在改裝市場上的表現。
雖然官方也同步推出 Gogoro 2-3 系列專用的改裝碟盤，但在發表會上仍主打 Yamaha 勁戰車系，該煞車盤可與勁戰原廠碟盤相互更換且不用額外的修改即可直上。另外相同的規格亦可使用於相仿的速克達或輕型檔車。
Racing 全浮動煞車盤 245/4mm與 SuperSport 系列相同材質及設計，特殊鋼材所製成的外盤可承受極端的熱機械應力，內盤則使用鍛造鋁合金胚料以 CNC 數控切削而成，並硬化陽極上色。由於 5 代勁戰車輛配置與以往不同，故使用緊配的鍛鋁合金浮動扣以提升精準度和耐用度及降低重量、異響等，其浮動扣以紅色上漆並雷刻 Brembo logo “b” 來彰顯品牌地位。
來自於義大利的 Brembo 以提供賽車、跑車技術經驗而聞名，在市場上受到好評，在國內也是許多車友推崇的品牌，無論是二輪或四輪，都是想要替愛車升級的選項之一。這次發表的新品不外乎體現國內改裝市場的活絡度，亦代表 Brembo 對於台灣市場的重視。