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Porsche Taycan將多一款新車型，但不是車迷敲碗的旅行車!

Carture 車勢文化

2021-01-20 06:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Porsche昨天在官方FB釋出一張四輛Taycan的局部車尾照，預告將有一款新車型即將推出，雖然不是眾所期待的Cross Turismo旅行車，據外媒猜測採單馬達的後驅版本機率最大。
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Porsche在官方FB上PO了一張神神秘秘的照片，內容是四部Taycan的局部車尾照，下面文字寫著”歡迎新成員的加入”，據外媒猜測應是去年在中國搶先推出單馬達後驅版的衍伸，若真為如此，據中國版入門車型規格來看，僅搭載一具可輸出402匹馬力的後軸馬達，配備的電池模組為79.2 kWh，單趟滿電最高行駛里程為412公里，或可選擇儲電量更大的93.4 kWh電池組，續航力可向上提升至485公里。
雖說入門車型少了一具馬達輔助，但依舊帶有濃郁的Porsche精神，0-100 km/h加速仍位在超跑等級的5.4秒，極速也可達到230 km/h，此般數據對多數買家而言仍是相當強悍的表現，因此推出後驅入門車型一來可拉低購車門檻，再者性能數據也足敷多數買家期待，也因少了前軸馬達而增加了不少行李廂空間，增加想拿Taycan做日常用車使用的慾望，依中國的售價預估，單馬達後驅版的Taycan價格約落在360萬上下，對比現行入門Taycan 4S破450萬的售價可說是親民許多。

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