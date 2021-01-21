獨厚台灣的雪莉風暴　顛覆常規的格蘭利威

你沒看錯！此次格蘭利威重磅出擊，未銷售就先轟動的13年小批次珍藏原酒—「13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」，它是全球唯一、獨獻台灣的珍稀版，以酒精度60.2%原桶強度之姿，捎來經典濃郁的香氣，完全就是賣一瓶少一瓶的殘酷典範。

我是廣告 請繼續往下閱讀

限量殘酷的獨家鉅獻

從2018年推出的「格蘭利威13年雪莉桶」讓台灣的雪莉迷紛紛為之傾倒、好評不斷，更佔據該年度台灣單一麥芽新品銷售寶座。而後一年，推出13年雪莉桶原酒58.7%，造成一股搶購熱潮，更在首次參賽即奪2020年ISC金牌。今年「13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」3.0版正式登場，使用非冷凝過濾的方式，不加任一滴水稀釋，保留住最原始而完整的純粹風味，更升級以60.2%酒精度的原桶強度直接裝瓶，百分之百珍稀Oloroso雪莉桶熟陳，令老饕看了猛嚥口水。





為什麼此款3.0版如此珍貴呢？由於坊間愈來愈難找到100%雪莉桶威士忌，一般市面上所謂的雪莉威士忌，大多是以波本桶加上雪莉桶的威士忌勾兌、調和而成；或者是以另一種方式，是先經過波本桶熟成後，最後再至雪莉桶過桶完成。以上兩種方式，雖然保留雪莉桶的香氣和微辛，但卻少了純正雪莉DNA的細胞。此款2021年限量珍藏版13年原酒，由首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)釀造，選用創廠近200年來，從未問世的13年獨特雪莉桶珍釀，保留迷人的香甜以及厚實的口感，獨家獻給台灣的匠心之作。





「13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」整體設計的顏色，延續上一版本高雅紫紅色為主，烘托著100%雪莉桶熟成的深琥珀色酒液，為彰顯對於台灣品飲者的重視，在酒瓶及外盒上皆印製TAIWAN EXCLUSIVE（獨獻台灣）字樣，更在外盒上以「2021 Limited Edition」標示尊爵限量的珍貴。



▲全台首創高空品酒會專屬品飲組，(左起)格蘭利威13年、格蘭利威13年原酒與兩款空運來台的太空膠囊。（圖／資料照片）

首創高空品飲會





2020年是艱辛的一年，也是全人類最想放飛自由的時刻，格蘭利威更顛覆傳統，以前所未聞的方式，攜手星宇航空首創高空威士忌品酒會，載著經銷商、媒體、達人們搭乘星宇航空JX-8888格蘭利威專機。從台北出發，沿著東部海岸線往南飛，行經清水斷崖、蘭嶼、綠島、海岸山脈、澎湖島，在飛機上感受在不同美景和氣壓下品嚐「13年雪莉桶原酒全新限量版」的變化，藉以探索在不同的品酒場域，呈現截然不同的感官體驗，完美演繹「創新出眾，不變初衷」。



▲格蘭利威首次攜手星宇航空跨界合作，舉行全台首創高空品酒會，台灣保樂力加董事總經理TERENCE（右二）與來賓陳信安（左一）、修杰楷（左二）、黃子佼（右一）一同合影。（圖／資料照片）

高空品酒會透過「五感體驗」的變化，從飛機上的音樂聽覺、座艙空間布置的視覺與觸覺、機上餐點的味覺，與格蘭利威嗅覺配對，產生的微妙變化，提升全新的品酒體驗，不僅如此，格蘭利威推出的調酒，也以「太空膠囊」的方式呈現給品飲者。此「調酒膠囊」的想法，最初在2019年倫敦調酒週推出，而這一次的高空品酒會以不同於以往的調酒口味— Paloma以及Scottish coffee，由格蘭利威「創者臻藏」為基底調釀製作，讓品飲者不只是用喝的，更感受酒液在嘴中炸裂的口感。從倫敦延燒至台灣的「格蘭利威太空膠囊」，相信在台灣跟得上潮流的酒友們，你們是不是已蓄勢待發了呢？