電動車情人夢 全新大改款 Chevrolet Bolt 和 Bolt EUV 將於 2/14 美國發表
7Car 小七車觀點
2021-01-20 12:55:40
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全新大改款 Bolt 將持續維持入門掀背電動車的定位，而 Bolt EUV 則是一款入門級的純電動休旅車。從官方公布的影片中可以看出，Bolt EUV 將採用家族化新式 LED 頭燈組，尾燈採用橫列式設計。尾門左下方則貼有 BOLT EUV 的字樣，其中 O 還加入閃電設計，EUV 則以藍色點綴，強化電動車的身分。
內裝部分則採用全液晶化儀表板與多媒體觸控螢幕，從中也可以發現 Bolt EUV 將配備完整的 ADAS，並配有能源管理系統，隨時監測電量、充電時間...等動力系統的資訊。
續航與輸出表現方面尚未公布，但以現行 Bolt 擁有最高 417 公里的表現，新車型的表現應會更加優異。GM 日前才變更企業識別，象徵品牌將全面邁入電動化，將在 2025 年前投資 270 億美元，用於電動車及自動駕駛技術的開發，預計 2025 年前在全球市場以 Ultium 模組化平台推出推出多達 30 款全新純電動車。
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