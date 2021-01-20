NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

電動車情人夢　全新大改款 Chevrolet Bolt 和 Bolt EUV 將於 2/14 美國發表

7Car 小七車觀點

2021-01-20 12:55:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Chevrolet 日前宣布將在 2/14 正式推出大改款 Bolt 以及首次衍生的新車型 Bolt EUV，預定在今年夏季正式上市，將作為 GM 集團電動化新策略的先鋒。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全新大改款 Bolt 將持續維持入門掀背電動車的定位，而 Bolt EUV 則是一款入門級的純電動休旅車。從官方公布的影片中可以看出，Bolt EUV 將採用家族化新式 LED 頭燈組，尾燈採用橫列式設計。尾門左下方則貼有 BOLT EUV 的字樣，其中 O 還加入閃電設計，EUV 則以藍色點綴，強化電動車的身分。
內裝部分則採用全液晶化儀表板與多媒體觸控螢幕，從中也可以發現 Bolt EUV 將配備完整的 ADAS，並配有能源管理系統，隨時監測電量、充電時間...等動力系統的資訊。
續航與輸出表現方面尚未公布，但以現行 Bolt 擁有最高 417 公里的表現，新車型的表現應會更加優異。GM 日前才變更企業識別，象徵品牌將全面邁入電動化，將在 2025 年前投資 270 億美元，用於電動車及自動駕駛技術的開發，預計 2025 年前在全球市場以 Ultium 模組化平台推出推出多達 30 款全新純電動車。

NOW民調中心

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
49.89%50.11%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀