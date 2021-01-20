看懂萬六行情　揭開台積電獨霸下的台股真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年才剛開始，市場開始放大一個個警訊，連金管會主委黃天牧都出來講幾句話降降溫，提醒投資人注意風險。到底台股有沒有過熱？是否有泡沫化的風險？
首先，今年以來集中市場每日成交量都維持在三、四千億元以上，一月十五日上市櫃合計更爆出5411億元的史上天量。想當年，2000年的網路泡沫、2008年的金融海嘯前，指數高檔也出現過大量，後來失控導致台股大回檔，這波也要注意量能是否失控。
更值得注意的是，落在台股的成交量周轉率125.8%、本益比22.37倍、股價淨值比2.16倍，全部登上近年來的高點，殖利率則是降到2.99%的低點。所幸，若是根據證交所近二十年的統計數字，周轉率與本益比都未及網路泡沫年代時周轉率超過200%，本益比逾41倍的高水位。
警訊還不構成威脅的關鍵字，就如彭博資訊的專欄作家Robert Burgess所言：「十四兆美元」，也就是八大經濟體去年新增的貨幣供給額，一個新高的數字，代表市場上的資金，真的很多。另外，台幣升值的趨勢暫時不會改變。易言之，國際熱錢很多，還是有很多資金會流入強勢的台幣。
雖然在資金面、經濟基本面及公司獲利面，台股仍屬安全，但有一個數字倒是讓市場心生警惕，也就是散戶大軍重回股市。根據證交所統計，去年底台股有交易戶數超過五百萬戶，比2019年底大增125萬戶，而本國自然人佔交易金額的比重，也從58%提升到62%，皆是近年新高。
分別從「國際環境表現」、「台灣經濟基本面」、「台股資金結構」、「台股市場指標」等四個指標來健診台股，看起來正面的力量多於負面，讓幾乎所有的分析師都一致認為，台股短線可能會有技術面的修正，短線進出者應審慎，只要沒有系統性風險，股市不算凶險。