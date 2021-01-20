警民共聚協調春節治安 與會者憂群聚風險
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-20 14:33:38
春節將至，台中市警察局各單位皆為治安維護工作盡心籌畫，然而疫情升溫，台中市政府已取消各項大型活動並呼籲避免群聚，但昨(19)日第四警分局召開「110年加強重要節日安全維護工作協調會」及「金融機構暨財務匯集處所安全維護工作座談會」有與會者表示，分局的立意良好，然正值疫情升溫之際，若能改用視訊、個別訪談、或層層分眾宣達來避免群聚，會是比較附合防疫的權變做法。
第四分局昨19日的協調會由臺中市政府警察局協同南屯區公所、消防局第六分隊、台中市學生校外生活輔導會等各相關機關同聚一堂，指出春節期間不法之徒最容易伺機蠢動，尤其金融機構更是需要強加注意的地方，為阻止犯罪者破壞社會秩序、危害人民生命財產安全，除了運用義警、民防、義交、守望相助隊及志工等協勤民力，更串聯金融機構(銀行)等重要民間資源，希望透過整合各界力量達到協助警察維護治安的目的。有與會者表示，各轄區警方對金融機構、銀行等單位的安全宣導，日前都已經訪視宣導過，實不必重復疊床架屋，尤其在疫情升溫之際，台中市政府已宣佈取消燈會、發小紅包、東勢新丁粄節、天津一中逢甲年貨大街、市府尾牙、新春團拜、延期ZEPRO RUN半馬台中場等活動，就是要避免群聚風險。
與會者說警方召集各金融機構、民防、義警、消防、學校、志工等相關單位齊聚一堂，協調安全維護工作的立意良善，努力有目共睹，但是那麼多人同聚一堂，雖然都有戴口罩，還是屬群聚的風險，不禁令人擔憂，若能改以層層分眾宣達、視訊、或個別訪視宣導來避免群聚，在值此疫情告急之際，會是比較符合防疫的權變作法。