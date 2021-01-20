熬夜看3C追劇　恐加重眼袋淚溝更顯老！手術、注射風險大不同

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臥蠶眼袋傻傻分不清？中臉問題影響氣色美觀
臥蠶、眼袋、淚溝都出現在眼睛下方，前者有助於提升氣色，後兩者卻是困擾許多人的皮膚問題。東方人認為臥蠶是「撒嬌肉」，臉帶臥蠶不僅氣色佳、人緣較好，整體顯得年輕。相反地，眼袋易使氣色顯差，增加視覺上疲憊感與老態，若再合併有淚溝與黑眼圈，氣色與美觀問題往往更為嚴重。
萊佳形象美學診所王興良醫師說明，「臥蠶」指的是微笑時眼睛下方眼輪匝肌收縮，造成輕輕鼓起的條狀突起，如蠶寶寶般橫臥在下睫毛邊緣，通常有臥蠶的眼睛顯得迷人可親，整體上也會看起來更顯年輕。
至於「眼袋」是臥蠶下方的輪廓線到眼眶骨的下緣，如同袋狀的隆起物，厚度約臥蠶的2至3倍。臥蠶與眼袋不難區分，除了位置不同，面對鏡子微笑時，由於眼輪匝肌收縮，會將眼袋推回眼眶內，眼袋就會不明顯或消失。相反的，臥蠶在微笑時由於肌肉收縮，反而會更加明顯。
愛用3C恐加重眼袋 淚溝合併黑眼圈顯老態
王興良醫師表示，眼袋的形成可分為先天與後天因素。先天性眼袋大多為遺傳、眼下脂肪肥厚造成，而後天性眼袋與用眼過度，眼周長期拉扯、老化因素有關。當眼輪匝肌萎縮、眶隔膜變薄，易造成眼下由內而外的鬆弛，加上老化使眼眶骨流失，眼球少了骨質支撐，眼球就會把下方眼眶內的脂肪向外推擠，形成眼袋。
另一個許多人困擾的淚溝，是指沿著眼眶骨緣，從骨頭到皮下相連的筋膜拉扯形成的條狀凹陷。淚溝往往會加深眼袋及黑眼圈陰影，使氣色問題看起來更嚴重，且一般會合併黑眼圈同時產生，加重老態與精神不佳的形象。
王醫師提醒，現代人長時間使用3C產品或熬夜追劇，加速眼下皮膚膠原蛋白流失，眼袋問題逐漸有年齡下降趨勢。最常見的中位數落在30至40歲之間，若同時有壓力大、飲食作息不正常等影響，症狀可能更為明顯。
眼袋與淚溝如何改善？手術與注射各有風險
以往針對眼袋與淚溝，多數人會聯想到手術或填充物注射。王興良分析，手術有風險與恢復期問題，而注射填充物最常見如玻尿酸治療，較無法精準改善症狀，或產生毛毛蟲條狀突起、有如眼影的「廷得耳效應」。此外，玻尿酸如果移位，也可能造成假性眼袋，皆是治療前須考量的因素。
王興良醫師表示，膠原蛋白增生劑中的聚左旋乳酸，可以刺激膠原蛋白增生，透過適當注射治療，可改善嚴重的凹陷淚溝、過敏性黑眼圈與輕中度眼袋。這種方式能刺激自體的膠原蛋白增生，也適用蘋果肌凹陷、臉頰下垂、法令紋等常見問題，產生凹凸不平或結節的比例也比較小。
王興良解釋，以往採用填充物注射，只能把原本凹陷的部位填補撐起，一旦填充物流失，有時皮膚反而會被撐得更鬆更薄。膠原蛋白增生劑的功能則是增生皮膚膠原蛋白，相對之下更為安全。
注射後生活型態更重要 熬夜易傷膠原蛋白生成
當有眼袋或淚溝問題，除了諮詢醫師正確治療，也要注意治療後的生活型態。王興良提醒，一般皮下填充劑怕遇熱，注射後應避免泡溫泉、三溫暖或激烈運動，減緩填充劑的代謝速度。至於注射膠原蛋白增生劑，日常活動較不受限，但應正常飲食，補充補充魚肉蛋奶等含膠原蛋白原料的食物。更重要的是減少熬夜，避免影響注射部位膠原蛋白的生成。
王醫師提醒，無論採用何種治療方式，建議諮詢經驗豐富的醫師團隊，透過專業評估與衛教宣導，才能改善淚溝眼袋等中臉問題，降低不當注射與按摩造成結節等合併症的發生。
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