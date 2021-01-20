特企／臺灣運動創新加速器　攜手運動產業界龍頭

由教育部體育署、交通大學產業加速器中心及以色列國際知名運動創新產業聯盟HYPE共同經營的HYPE SPIN Accelerator TAIWAN 臺灣運動創新加速器，1月20日舉辦第5期計畫Demo Day成果展示活動。此次共10家極具潛力的運動新創分享商業模式，其中5家來自全球包含美國、加拿大、西班牙、約旦、香港，期望接受臺灣運動加速器的輔導，與在地的運動業者接觸，為臺灣運動科技注入更多新能量。

臺灣運動科技加速器至今已舉辦4期培訓專案，共培育國內外44個新創團隊，協助運動科技新創獲得募資共3.6億臺幣，同時串聯如迪卡儂等企業及日本、德國等海外市場，結合國內外師資、投資人與企業資源，全面推動運動創新產業。

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第5期成果發表會採現場活動及線上課程同步進行，由參與本期專案之10個運動創新團隊，透過簡報方式展現參與培訓計畫的豐實成果。HYPE創辦人Amir Raveh、營運長Zvika Popper等國外貴賓及本期5個國外運動創新團隊，將透過Cisco Webex之線上方式共同參與。活動現場邀請味全龍職業棒球隊資訊科技呂彥翰先生分享味全龍職業棒球隊如何結合創新科技，及與新創合作發展經驗等相關議題；同時邀請優秀畢業臺灣團隊奧鵬國際(PICKUPS)執行長李晨帆先生和馬來西亞團隊BiiB聯合創辦人陳旭湧先生線上分享經驗談。