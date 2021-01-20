▲ 入門更好玩？後驅 Porsche Taycan 358 萬起在台發售

全新Taycan提供兩款電池選擇：標配 Performance Battery 在超增壓 Launch Control 時可激發出高達 300 kW（408 PS）的動力輸出表現；開放選配的高性能電池 Performance Battery Plus，其鋰電池輸出功率更高達 350 kW（476 PS）。而基礎功率分別為 240 kW（326 PS）及 280 kW（380 PS）。
兩款電池可供選擇
Taycan 的標準電池配備為單層電池，儲存容量為 79.2 kWh。雙層電池 Performance Battery Plus 則開放選配，總儲存容量為 93.4 kWh。續航里程分別達到 431km 及 484 km （WLTP）。
無論哪一款電池，Taycan 皆能在 5.4 秒內加速到 100 km / h。在兩款設定中的最高速度均為 230 km/h，標準電池 Performance Battery 最高充電功率高達 225 kW，選配的 Performance Battery Plus 則高達 270 kW，代表兩款電池都可在 22.5 分鐘內從 5％ 的電力提升至 80％ 的充電狀態（SoC），換言之，僅需充電 5 分鐘便可續航 100 公里。
革新的電動馬達展現優異傑出的性能
Taycan 保有保時捷令人印象深刻的彈射起步功能、跑車所特有的競速性能以及出色的連續可用動力。後軸永磁同步馬達尺碼精簡為 130mm，與 Taycan 4S 所安裝的尺碼相同，脈衝變流器的最高電流更高達 600 安培。
除了後軸永磁同步馬達外，Taycan 更在後軸上配置了雙速變速器，與同車系其它車款相同，卓越的空氣動力學優化和智能充電兩大特色令人眼睛為之一亮；僅 0.22 的風阻係數使其能達成低耗能和長程使用的目標，最高潛在回收動能達到 265 kW。
亮眼外型 充分體現保時捷 DNA
Taycan 的保時捷設計 DNA 以極簡純粹的美學風格擘劃全新時代的來臨。車頭視覺效果極其寬闊扁平，更強調俐落的雙翼弧線。向車尾後掠的運動化車頂線條勾勒出整體車身線條，明顯的側面弧線也是 Taycan 的特點之一。洗鍊的座艙、內收的後擋風玻璃及雙翼突出的肩線提升了車尾視覺感受，呼應保時捷經典設計理念；尾燈上具琉璃質感的「Porsche」字樣則展現了創新設計。Taycan 的特色還包括與其家族成員相同的，經優秀空氣動力學優化的 19 吋 Taycan Aero 輪圈和陽極氧化處理的黑色塗裝煞車卡鉗；與 Taycan 4S相同的前保險桿車側及擾流板。LED 大燈為標準配備。
獨特內裝設計
當 2019 年 Porsche Taycan 首度於法蘭克福車展登場時，駕駛艙俐落的結構和全新的建築結構設計，引領了新一代的設計理念。以駕駛者為中心來思考及設計，曲面獨立儀錶板位居於前方中控台制高點，確保所有資訊一目瞭然；10.9 吋資訊娛樂顯示幕以及提供選配的副駕駛座乘客前方螢幕，皆令人耳目一新。
Taycan 的內裝標準配置，包括八向電動調整功能的前座座椅以及部分皮革內飾，前、後行李廂分別提供 84 公升及 407 公升的容量。內裝除了傳統皮革與布料材質外，保時捷更運用多種高科技環保材質，提供車主非皮革的內裝選項，實現環保永續的理念。
底盤控制系統
Taycan 底盤使用保時捷 4D 底盤控制系統。標準配備的鋼製圈簧懸吊（standard steel-spring suspension）以及提供選配的主動式氣壓懸載系統，皆配有保時捷主動式懸載調整系統（PASM）。
主動式氣壓懸載系統亦搭載智慧抬升系統（Smartlift），在減速帶及車庫車道等經常重複出現的區域，可自動調節 Taycan 車身高度；保時捷智慧抬升系統並可在高速公路行駛間自動調節車身高度，在效能與舒適性間創造最佳平衡，同步強化便利性及實用性。Taycan 標配前六後四活塞固定式煞車卡鉗，碟盤尺寸前 / 後（mm）：360/358，煞車卡鉗施以黑色烤漆。另一個選擇配備為保時捷表面塗層處理煞車系統（PSCB），前直徑為 410mm，後直徑為 365mm。
2020 年，Taycan 成功的一年
截至 2020 年底，保時捷 Taycan 全球交車總數突破 20,000 輛，宣告保時捷成功邁進純電時代。在挪威，保時捷的整體銷售量大幅成長一倍以上，Taycan 高居整體銷售量70%，第 1,000 部 Taycan 亦於 2020 年 11 月交付車主。保時捷首款純電跑車也已獲得近 50 個國際獎項的肯定。Taycan 還締造了電動車最長甩尾成績的金氏世界紀錄（Guinness World Record™），持續甩尾行駛里程高達 42.171 公里。
【全新Taycan 建議售價】
Taycan NTD 3,580,000 元起