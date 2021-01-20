▲ 入門更好玩？後驅 Porsche Taycan 358 萬起在台發售

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

全新Taycan提供兩款電池選擇：標配 Performance Battery 在超增壓 Launch Control 時可激發出高達 300 kW（408 PS）的動力輸出表現；開放選配的高性能電池 Performance Battery Plus，其鋰電池輸出功率更高達 350 kW（476 PS）。而基礎功率分別為 240 kW（326 PS）及 280 kW（380 PS）。

×

兩款電池可供選擇





Taycan 的標準電池配備為單層電池，儲存容量為 79.2 kWh。雙層電池 Performance Battery Plus 則開放選配，總儲存容量為 93.4 kWh。續航里程分別達到 431km 及 484 km （WLTP）。





無論哪一款電池，Taycan 皆能在 5.4 秒內加速到 100 km / h。在兩款設定中的最高速度均為 230 km/h，標準電池 Performance Battery 最高充電功率高達 225 kW，選配的 Performance Battery Plus 則高達 270 kW，代表兩款電池都可在 22.5 分鐘內從 5％ 的電力提升至 80％ 的充電狀態（SoC），換言之，僅需充電 5 分鐘便可續航 100 公里。





×

革新的電動馬達展現優異傑出的性能





Taycan 保有保時捷令人印象深刻的彈射起步功能、跑車所特有的競速性能以及出​​色的連續可用動力。後軸永磁同步馬達尺碼精簡為 130mm，與 Taycan 4S 所安裝的尺碼相同，脈衝變流器的最高電流更高達 600 安培。





除了後軸永磁同步馬達外，Taycan 更在後軸上配置了雙速變速器，與同車系其它車款相同，卓越的空氣動力學優化和智能充電兩大特色令人眼睛為之一亮；僅 0.22 的風阻係數使其能達成低耗能和長程使用的目標，最高潛在回收動能達到 265 kW。





×

亮眼外型 充分體現保時捷 DNA





Taycan 的保時捷設計 DNA 以極簡純粹的美學風格擘劃全新時代的來臨。車頭視覺效果極其寬闊扁平，更強調俐落的雙翼弧線。向車尾後掠的運動化車頂線條勾勒出整體車身線條，明顯的側面弧線也是 Taycan 的特點之一。洗鍊的座艙、內收的後擋風玻璃及雙翼突出的肩線提升了車尾視覺感受，呼應保時捷經典設計理念；尾燈上具琉璃質感的「Porsche」字樣則展現了創新設計。Taycan 的特色還包括與其家族成員相同的，經優秀空氣動力學優化的 19 吋 Taycan Aero 輪圈和陽極氧化處理的黑色塗裝煞車卡鉗；與 Taycan 4S相同的前保險桿車側及擾流板。LED 大燈為標準配備。





×

獨特內裝設計





當 2019 年 Porsche Taycan 首度於法蘭克福車展登場時，駕駛艙俐落的結構和全新的建築結構設計，引領了新一代的設計理念。以駕駛者為中心來思考及設計，曲面獨立儀錶板位居於前方中控台制高點，確保所有資訊一目瞭然；10.9 吋資訊娛樂顯示幕以及提供選配的副駕駛座乘客前方螢幕，皆令人耳目一新。





Taycan 的內裝標準配置，包括八向電動調整功能的前座座椅以及部分皮革內飾，前、後行李廂分別提供 84 公升及 407 公升的容量。內裝除了傳統皮革與布料材質外，保時捷更運用多種高科技環保材質，提供車主非皮革的內裝選項，實現環保永續的理念。





×

底盤控制系統





Taycan 底盤使用保時捷 4D 底盤控制系統。標準配備的鋼製圈簧懸吊（standard steel-spring suspension）以及提供選配的主動式氣壓懸載系統，皆配有保時捷主動式懸載調整系統（PASM）。





主動式氣壓懸載系統亦搭載智慧抬升系統（Smartlift），在減速帶及車庫車道等經常重複出現的區域，可自動調節 Taycan 車身高度；保時捷智慧抬升系統並可在高速公路行駛間自動調節車身高度，在效能與舒適性間創造最佳平衡，同步強化便利性及實用性。Taycan 標配前六後四活塞固定式煞車卡鉗，碟盤尺寸前 / 後（mm）：360/358，煞車卡鉗施以黑色烤漆。另一個選擇配備為保時捷表面塗層處理煞車系統（PSCB），前直徑為 410mm，後直徑為 365mm。





×

2020 年，Taycan 成功的一年





截至 2020 年底，保時捷 Taycan 全球交車總數突破 20,000 輛，宣告保時捷成功邁進純電時代。在挪威，保時捷的整體銷售量大幅成長一倍以上，Taycan 高居整體銷售量70%，第 1,000 部 Taycan 亦於 2020 年 11 月交付車主。保時捷首款純電跑車也已獲得近 50 個國際獎項的肯定。Taycan 還締造了電動車最長甩尾成績的金氏世界紀錄（Guinness World Record™），持續甩尾行駛里程高達 42.171 公里。



【全新Taycan 建議售價】



Taycan NTD 3,580,000 元起