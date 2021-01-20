年輕乳癌增加！超音波與乳房攝影哪個準？乳癌權威教正確觀念

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今健康／郭家和
乳癌發生破一萬四千人 40歲以下年輕族群佔8%
107年女性十大癌症公佈，發生人數仍以乳癌居首，統計新增超過1萬4千例，雖然發生年齡中位數在50歲，年輕乳癌也佔一定比例。台北醫學大學附設醫院乳房醫學中心主任暨台灣乳房醫學會榮譽理事長沈陳石銘教授指出，40歲以下的乳癌患者約佔8%，約1500名個案是在40歲前被確診。並不是年紀輕就不會罹患乳癌，女性應有正確預防及篩檢觀念。
乳房超音波搭配乳房攝影 正確檢查助早期發現
早期乳癌的5年存活率約可達9成，而第4期後的晚期乳癌，5年存活率僅約3成左右，顯示早期診斷及早期治療的重要性。沈陳石銘教授表示，乳房X光攝影能找出早期乳癌的微小鈣化點，有機會偵測到0期乳癌，及早發現無症狀或症狀前期的腫瘤。建議50歲以上婦女，每1-3年接受乳房X光攝影檢查，而有乳癌家族史的女性，可提早至40歲起定期篩檢。
此外，乳房超音波也是重要篩檢工具，更可以彌補乳房攝影對東方女性乳房較緻密而有篩檢敏感度不足的問題。再加上近年乳癌年輕人數增加，提醒年輕女性也要積極接受篩檢。沈陳石銘教授指出，成年女性20歲之後，應詢求專科醫師，進行基本觸診與超音波檢查。由於乳房超音波無放射線暴露問題，女性在40歲前可每半年到一年定期進行，待40歲之後再配合乳房攝影，可提高乳癌早期發現率。
基因突變與家族史風險最高 自我檢測乳房有無異常
沈陳石銘教授說明，乳癌發生的風險因子中，基因突變和特殊家族史的危險程度較高。尤要注意BRCA1、BRCA2的基因突變，或家中有一位以上女性在50歲前確診乳癌、多代女性親人確診乳癌或卵巢癌、女性親屬同時罹患乳癌和卵巢癌、乳房攝影發現乳房密度高等等，皆屬於較高風險的乳癌因子，應特別注意。
為預防及早期發現乳癌，女性平日應做好自我檢查。沈陳石銘教授表示，當發現乳房有不尋常症狀，如乳房或腋窩處摸到腫瘤或皮膚增厚、乳房形狀大小改變、乳房皮膚顏色或表面出現變化、乳頭周圍皮疹、乳頭異常分泌物、發現乳頭凹陷、持續性乳房疼痛，或任何其他迥異以往的變化，都應盡快尋求專科醫師意見，及早進行檢查與診斷。
乳房早期診斷預後佳 跨團隊治療讓病人正常生活
早期乳癌5年存活率高達9成以上，越早診斷預後越好。沈陳石銘教授強調，近年精準醫學的進步，以及跨團隊的合作治療，已經讓乳癌變成可以治療、控制甚至達到痊癒的疾病。沈陳石銘教授提醒，女性平日要適時接受檢查，萬一診斷乳癌也不必驚慌，只要妥善治療和適時追蹤，仍可與一般人正常生活無異。
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