Hyundai再推全新入門休旅Bayon，充滿運動化的頭尾設計引人遐想!
Carture 車勢文化
2021-01-21 14:55:21
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雖然Hyundai Bayon的外型未全面揭露，不過光是看到這幾張少少的照片就足以讓車迷們興奮難耐，外觀以家族設計語彙Sensuous Sportiness作為主軸，車頭、車尾造型皆充滿著濃郁運動氣息，首先車頭部分以類似現行Kona的分離式車燈帶出前緣的犀利眼神，光源依照片看來會是單邊三組LED單體作為主照明，同時以視覺感更為強烈的保桿輪廓帶出不靜則動的態勢；車尾同樣以犀利線條的概念延伸，尾燈以迴旋鏢狀造型凸顯尾部的俐落感，中間則以一道恆亙式LED光條連結，相較同級車而言Bayon在頭尾設計確實更加前衛，已迫不及待全面揭露的那一刻是否會有更驚豔的表現。
Hyundai Bayon的身形將控制在4米左右，車格會比現行Kona略小，產品定位在小型運動休旅，國外的同級對手有Yaris Cross、Puma、CX-30這些B-Segment跨界休旅級距，動力預計將沿用i20的輸出編成，採1.0升渦輪增壓引擎與1.2升自然進氣引擎為主力，馬力落在85匹到120匹之間，變速系統將有手排、雙離合器自排、CVT無段變速這幾種選項，新車預計在2021年中推出，想知道更多細節只能等Hyundai慢慢放毒了。
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