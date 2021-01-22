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房市／轉職潮提前起跑　房仲產業前景夯

財經中心/綜合報導

2021-01-22 12:30:00

信義房屋天母美校店
▲信義房屋天母美校店店長吳曉芳（圖右上）曾為飯店業者，如今帶領團隊創佳績。（圖／NOWnews資料照片）
信義房屋人資部發現，2021年1月上半月投遞房仲業務職缺的履歷與去年同期增加近6成，其中不少從國外返台的空姐、飯店主管、領隊導遊等，顯示疫情再次升溫，加上部分產業早已喊出年終無望或是營運困難的情況下，以往要領完年終後才出現的轉職潮已然提前啟動。
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除了信義房屋1月份內部履歷量明顯增加之外，從1111人力銀行年前轉職意象調查中也發現，有高達8成9的轉職者受到疫情衝擊而自願或非自願轉職，轉職原因「產業不景氣」排名也大幅提前，轉職潮的確提前來到，信義房屋人資部更發現，觀光旅遊、航空相關產業人才，因「樂於與人接觸」、「有溫度的服務」以及「快速的反應能力」等三項特點，轉職房仲業適應快速，只需加強在「房市領域」與「商圈特性」的部份，即可成為房仲即戰力。
現職信義房屋新店區公所店的梁鈴梓原本在國外當空服員，受疫情影響外籍空服員都放無薪假，不只薪情受影響，也擔心在國外染疫機會大，毅然決然決定回台發展，她鎖定高品質服務、又能培養不同領域專業力的產業，篩選後決定挑戰房仲工作，她在PTT、Dcard等論壇比較後，發現網友普遍分享信義房屋擁有最完整的教育訓練，可以讓自己更安心地轉換職涯，同時保障前六個月五萬薪，不怕轉職薪資空窗期因此選擇加入。

觀光旅遊業轉職的經典案例之一，則是現任信義房屋天母美校店店長吳曉芳，從成功大學外文系畢業後，先進到知名飯店工作，外語能力佳的她受到外國客戶的鼓舞，主動跳出舒適圈進入房仲業工作挑戰自己。除了有金仲獎肯定外，當上店長後的吳曉芳所帶領過的分店都創下了很好的成績，曾領導竹北高鐵店年度成交件數翻倍，去年接任天母美校店後，也在2020年打破了該店成件與業績的歷史最高紀錄，顯示觀光旅遊業的人格特質與房仲業非常相符，只需增加專業知識即可快速上手、成績優異。
信義房屋有保障月薪五萬六個月降低轉職過程生活壓力，30天工作鑑賞期也幫助求職者降低工作適配度的風險。今年一月以來信義房屋在台中已新增兩間分店，2021年全台將有大幅展店計畫，近年信義房屋也跳脫傳統仲介服務框架，轉向「居住生活產業」，產業涉略面向更廣，歡迎所有勇於挑戰的有志青年加入信義房屋的行列。
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