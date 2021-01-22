房市／轉職潮提前起跑　房仲產業前景夯

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現職信義房屋新店區公所店的梁鈴梓原本在國外當空服員，受疫情影響外籍空服員都放無薪假，不只薪情受影響，也擔心在國外染疫機會大，毅然決然決定回台發展，她鎖定高品質服務、又能培養不同領域專業力的產業，篩選後決定挑戰房仲工作，她在PTT、Dcard等論壇比較後，發現網友普遍分享信義房屋擁有最完整的教育訓練，可以讓自己更安心地轉換職涯，同時保障前六個月五萬薪，不怕轉職薪資空窗期因此選擇加入。
觀光旅遊業轉職的經典案例之一，則是現任信義房屋天母美校店店長吳曉芳，從成功大學外文系畢業後，先進到知名飯店工作，外語能力佳的她受到外國客戶的鼓舞，主動跳出舒適圈進入房仲業工作挑戰自己。除了有金仲獎肯定外，當上店長後的吳曉芳所帶領過的分店都創下了很好的成績，曾領導竹北高鐵店年度成交件數翻倍，去年接任天母美校店後，也在2020年打破了該店成件與業績的歷史最高紀錄，顯示觀光旅遊業的人格特質與房仲業非常相符，只需增加專業知識即可快速上手、成績優異。
信義房屋有保障月薪五萬六個月降低轉職過程生活壓力，30天工作鑑賞期也幫助求職者降低工作適配度的風險。今年一月以來信義房屋在台中已新增兩間分店，2021年全台將有大幅展店計畫，近年信義房屋也跳脫傳統仲介服務框架，轉向「居住生活產業」，產業涉略面向更廣，歡迎所有勇於挑戰的有志青年加入信義房屋的行列。