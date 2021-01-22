八年級生5年暴賺2000萬！年輕人錢進「台股新勢力」

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年輕人錢進台股，會對市場產生什麼化學變化？最新「台股新勢力」專題，對於新世代的投資行為，有詳盡的分析報導，同時披露一名八年級五年在台股賺二千萬的傳奇故事。
台股攻上15000千點，最為顯著的變化就是出現5300億的天量；相較過去3000億元的歷史天量，顯示台股當前不同以往的熱度。不過，進一步分析，會發現巨量的成交值與短線交易頻繁有密切關係；而其中當沖交易占台股成交張數比重，更從2020年3月的15%％以下，快速拉升至30%此外，期貨市場長期以來台股期貨口數，遠比小台期口數要來得高出許多，但在2020年，小台期的口數來到6000萬口，首度超過台指期的4600萬餘口。
「參與便宜金融商品，交易節奏變快，正好是當下年輕人投資的特色。」群益期貨副總經理黃維本說，從群益證、群益期客戶內部觀察，台股周轉率的拉升，當沖比率拉高，參與小台期交易，正因為年輕人族群增加所產生的變化。在多層因素下，愈來愈多年輕人重視短線交易的實戰技巧。年輕一代透過量化統計，縮短失敗經驗的學習之路。
年輕世代使用的投資工具也比老一輩多樣而靈活，透過個股期、現股及海內外商品，進行短線操作，這些都是當下年輕人常使用的方法。每一個世代，就會有孕育而生一種投資行為模式，衝擊整個台股的生態圈。投資不可能一成不變。2020年是特別的一年，在外資大撤退以及八年級生不斷加入投資行列下，台股已經出現了全新樣貌。