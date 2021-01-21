肺炎來了！你在危險排行榜上嗎？這些人當心感染風險多３倍！

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冬季健康三大殺手？哪些人要注意肺炎鏈球菌感染？
新冠肺炎大流行迄今未止，進入冬季後更需注意肺炎感染。醫師提醒，引起肺炎的病原菌不單只有新冠肺炎，流感病毒、肺炎鏈球菌都是常見致病原因。其中「肺炎鏈炎菌」即隱藏於環境之中，相較於「新冠肺炎」對國人而言感染機會可能更高。
義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑提醒，肺炎鏈球菌感染症的高風險族群，包含高齡者、慢性病患者如糖尿病、慢性心血管疾病、慢性腎臟病、慢性呼吸道疾病、高血壓以及體重過重的患者。其中慢性病會影響正常器官運作，因此更要注意肺炎感染風險。
冬季防範肺炎鏈球菌感染！醫師教4招自保方程式！
防範肺炎鏈球菌感染，洪暐傑醫師表示，最基本的就是做好保暖、勤洗手、戴口罩，並養成規律運動、均衡飲食的生活習慣，患有慢性疾病的族群，更要時時注意定期回診、控制病情。最重要的一點，就是要施打肺炎鏈球菌疫苗。
洪暐傑醫師說明，若不幸罹患流感或肺炎鏈球菌感染症，施打抗生素也未必當下就能獲得良好的效果，不如提前透過疫苗增強抵抗力，降低感染風險。因此洪暐傑醫師建議，預防勝於治療，不論是流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗都應提前施打做足防護準備。
肺炎鏈球菌疫苗怎麼打？打疫苗有哪些優點？
肺炎鏈球菌疫苗分成兩種，早期為多醣體型疫苗，施打後需五年再施打一次。但研究發現五年後再施打第二次並無助於抵抗力上升。醫學進步下發展出了結合型疫苗，除了會刺激免疫力之外，更能使身體產生「免疫記憶力」，日後若遇到病菌，身體就會產生抗體。洪暐傑醫師建議，民眾可以先施打結合型疫苗，再施打多醣體型疫苗，兩者都施打防護力會更加完整。
施打肺炎鏈球菌疫苗的好處不僅僅在於提升防護力、感染率大幅下降50%，同時可大幅減少75%肺炎重症的機率，甚至心血管疾病的死亡率差距更高達3倍之多。呼籲民眾保護好自身健康安全，盡早施打肺炎鏈球菌疫苗。
同場加映：長輩不打疫苗怎麼辦？醫私藏說服四招快筆記
不少民眾對施打肺炎鏈球菌疫苗的概念仍屬陌生，或是難以說服高齡長輩接種疫苗。對此，洪暐傑醫師分享，可以透過不同角度與長輩溝通，增加高齡長者施打疫苗的意願。
第一招：「生命無價」說服法：
有些長輩注重生命健康安全，可協助評估施打疫苗與和未打疫苗的風險差異。
第二招：「點光明燈」說服法
有些長輩堅持不打疫苗，認為感染肺炎鏈球菌是運氣問題。醫師建議，不妨從「點光明燈」的角度提醒長者「有注有保佑」，疫苗的完整保護力，勝過以「運氣」守護健康。
第三招：「生病花錢」說服法
台灣長輩多將家人擺第一卻忽略自身健康，可以抓住長被的心情，提醒長輩一旦感染肺炎鏈球菌，可能需要子女請假照顧，影響家人生活，更有利於提升這類長輩打疫苗的意願。
第四招：「為小朋友好」說服法
長輩多視孫兒女為心頭肉，醫師建議可以從保護家中幼童的角度說服長輩，透過長輩疼惜金孫的心情，提升接種肺炎鏈球菌疫苗的意願。
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