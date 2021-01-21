▲ GoShare 首波 700 輛進駐高雄 起跳價限時 0 元

全台同慶，啟動你的「自由試」：
- 1/21 15:00 ~ 1/22 23:59，全台「GoShare 隨借隨還」服務車款不限騎乘次數，均享起跳價免費。
- Visa 專屬好禮：1/21~2/20，只要騎乘起訖點均位於高雄服務範圍內，並使用 Visa 信用卡或金融卡付款，趟趟回饋 20 元騎乘金，不限次數。
- 台新銀行超優回饋：1/21~2/9，只要騎乘起訖點均位於高雄服務範圍內，並使用任一台新銀行信用卡付款，趟趟最高 50% 刷卡金回饋。
- 驚喜城市開廂：即日起騎乘 GoShare，開廂即有機會獲得期間限定 GoShare FreeStyle 塗鴉貼紙。數量有限，送完為止。
- 騎士挑戰加倍獎勵：1/21~1/31，打開 GoShare App 並於高雄服務範圍內完成「自由試」系列騎乘和換電挑戰，就有 4 倍重磅獎勵，最高獨得總價值 3,200 元騎乘金。
- 即日起密切關注 GoShare 臉書官方粉絲團，留言分享高雄最值得暢遊的好去處，即有機會獲得 GoShare 送出的高鐵票與 24 小時免費騎乘券。
- 即日起密切關注 GoShare 臉書官方粉絲團，留言許願最希望享受的自由生活，GoShare 為你實現夢想。