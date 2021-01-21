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GoShare 首波 700 輛進駐高雄 起跳價限時 0 元

2GameSome - 有車賞

2021-01-21 17:55:01

GoShare 首波 700 輛進駐高雄 起跳價限時 0 元
▲ GoShare 首波 700 輛進駐高雄 起跳價限時 0 元
GoShare 宣布與高雄市政府合作，正式啟動「GoShare 隨借隨還」服務。同時，GoShare 祭出「GoShare 自由試」騎乘回饋，全台所有「GoShare 隨借隨還」服務車款均享限時起跳價免費，於高雄服務範圍內騎乘更額外獲得「 用 Visa 付款趟趟 20 元騎乘金回饋」、「用台新卡付款趟趟最高 50% 回饋」、「完成騎士挑戰賺 4 倍獎勵」等加碼好康。
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從左至右為：高雄市政府經濟發展局副局長 高鎮遠、高雄市政府新聞局局長 董建宏、高雄市政府環保局局長 張瑞琿、高雄市政府交通局局長 張淑娟、高雄市政府副秘書長 王啓川、高雄市長 陳其邁、GoShare 新事業總監 姜家煒、Gogoro 產品長 彭明義、高雄市議員 林智鴻 、Gogoro 副總經理 郭錦程、Visa 台灣區副總經理 王正平、台新銀行協理 林建何。
從左至右為：高雄市政府經濟發展局副局長 高鎮遠、高雄市政府新聞局局長 董建宏、高雄市政府環保局局長 張瑞琿、高雄市政府交通局局長 張淑娟、高雄市政府副秘書長 王啓川、高雄市長 陳其邁、GoShare 新事業總監 姜家煒、Gogoro 產品長 彭明義、高雄市議員 林智鴻 、Gogoro 副總經理 郭錦程、Visa 台灣區副總經理 王正平、台新銀行協理 林建何。
即日起，共 700 輛 GoShare 車輛 24 小時服務高雄捷運十字路網沿線市區，涵蓋主要交通樞紐、重點學區與在地熱門景點，緊密連結公車、捷運、輕軌等大眾運輸。消費者將享受到 Gogoro VIVA、Gogoro 2、Gogoro 3 三種車款。
高雄市長陳其邁及 GoShare。
高雄市長陳其邁及 GoShare。
「GoShare 自由式」系列活動同步上線：

全台同慶，啟動你的「自由試」：

  • 1/21 15:00 ~ 1/22 23:59，全台「GoShare 隨借隨還」服務車款不限騎乘次數，均享起跳價免費。
高雄限定，獨享你的「自由試」：

  • Visa 專屬好禮：1/21~2/20，只要騎乘起訖點均位於高雄服務範圍內，並使用 Visa 信用卡或金融卡付款，趟趟回饋 20 元騎乘金，不限次數。
  • 台新銀行超優回饋：1/21~2/9，只要騎乘起訖點均位於高雄服務範圍內，並使用任一台新銀行信用卡付款，趟趟最高 50% 刷卡金回饋。
  • 驚喜城市開廂：即日起騎乘 GoShare，開廂即有機會獲得期間限定 GoShare FreeStyle 塗鴉貼紙。數量有限，送完為止。
  • 騎士挑戰加倍獎勵：1/21~1/31，打開 GoShare App 並於高雄服務範圍內完成「自由試」系列騎乘和換電挑戰，就有 4 倍重磅獎勵，最高獨得總價值 3,200 元騎乘金。
說走就走，揮灑你的「自由示」：

  • 即日起密切關注 GoShare 臉書官方粉絲團，留言分享高雄最值得暢遊的好去處，即有機會獲得 GoShare 送出的高鐵票與 24 小時免費騎乘券。
大膽許願，實現你的「自由式」：
高雄市長陳其邁及 GoShare 新事業總監姜家煒。
高雄市長陳其邁及 GoShare 新事業總監姜家煒。

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