Suzuki Jimny 新增印度產線 供應拉丁美洲、中東及非洲市場
7Car 小七車觀點
2021-01-21 17:55:40
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Jimny 車系目前在日本湖西 (Kosai) 工廠製造，供應全球包括我國在內的多個市場，然而自 2018 年陸續於各國接單以來，受到消費者的歡迎而產生缺車情形，如今 Suzuki 與印度合資夥伴開闢新的一條產線，擴大 Jimny 車系的產能，滿足市場的需求。
印度 Gurgaon 工廠製造的 Jimny 在規格方面與日本同步，採用 1.5 升汽油引擎，提供 4 速自排或 5 速手排變速箱選項，首批 184 輛組裝完成的新車已從印度 Mundra 港口裝船出海，送往哥倫比亞及祕魯等拉丁美洲國家。
國內市場方面，目前 Taiwan Suzuki (金鈴汽車) 引進的 Jimny 是由日本製造，編成與建議售價分別是 GLX (新台幣 74.8 萬元起)、GLX 2 Tone (新台幣 75.8 萬元起)、GLX CarPlay (新台幣 76.8 萬元起) 及 GLX 2 Tone & CarPlay (新台幣 77.8 萬元起)。
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