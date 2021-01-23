大立光股價摜破3000元　股王地位保得住？

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答案的關鍵在於：現今大立光正面臨進退兩難的3大困境。
蘋果逼宮 扶植對手盼降價
困境1：競爭對手追趕太快。去年7月，蘋果光學鏡頭供應商玉晶光公布第2季業績，在iPhone SE2鏡頭訂單大幅增長下，上半年合併營收高達57.87億元，年增率80%。這是一個值得關切的數字，因為背後代表的意義，是蘋果供應鏈廠商正面臨極大的價格壓力。
從玉晶光去年上半年爆發性的營收表現，不難推估蘋果正在試圖透過大力扶植玉晶光向大立光施壓，以爭取更低的採購價格。如此一來，鏡頭的平均銷售價格會有較大的跌幅，而大立光的出貨價格也會受到壓抑。
不僅是玉晶光，蘋果也持續透過南韓鏡頭大廠Semco和中國鏡頭大廠舜宇光學給予大立光降價的壓力；外界預期，Semco與舜宇光學陸續打入蘋果供應鏈，大立光同樣會面臨降價的壓力。未來到底是要降價，還是堅持高毛利底線，都是艱難的抉擇。
困境2：手機市場出現不利於大立光的變化。首先是手機趨於高度飽和，從市調機構統計數據觀察，全球智慧手機銷量難再出現2位數的增長，大立光未來的前景難以過度樂觀。再者，中階手機比高階手機更受市場歡迎，根據Strategy Analytics指出，去年前3個月，全球最受歡迎的手機是中階的三星Galaxy A51。而去年4月蘋果甫推出中階手機iPhone SE2，第2季就占了美國iPhone銷量的19%。
維持高毛利 愈來愈不容易
大立光執行長林恩平在去年第2季法說會上也坦言，「展望第3季，美系與非蘋陣營客戶都有拉貨趨緩狀況，其中尤以高階鏡頭需求下滑幅度最明顯。」無論是林恩平的說法或市調機構的報告，都凸顯中階手機將蔚為主流，恐讓主攻高階市場的大立光，面臨進（繼續主攻高階市場）退（搶食中階訂單）維谷的考驗。
手機市場另一個變化，則是高階手機規格升級速度變慢。去年大立光已有客戶旗下產品線導入8P（八片塑膠鏡片）鏡頭，各界原本預期今年會有客戶開始搭載9P鏡頭，不過林恩平卻說，「9P設計客戶還是不滿意，還在design in（導入設計）階段。」此外，去年單一手機搭載的鏡頭顆數並沒有太顯著的增長，儘管已有旗艦機種配備7顆鏡頭，但是單一手機配備4顆、5顆鏡頭仍為主流。
由於高階手機規格升級速度趨緩，再加上舜宇光學、瑞聲科技、歐菲光等競爭對手都已成功投產7P鏡頭，大立光還會不會有以往高達逾67%的毛利率？這是後續值得觀察的重點。
困境3：跨入汽車鏡頭市場陷入兩難。手機市場出現逆風，1月7日大立光法說會上，法人爭相探詢是否會加緊插旗汽車鏡頭領域，不過林恩平的回答是：「汽車（鏡頭市場）還是沒有積極投入。」儘管如此，這卻是法人意料之中的答案。因為目前單一手機搭載的鏡頭，最多僅7顆，汽車若要達到全自動駕駛，至少要配備10顆以上的鏡頭，如特斯拉現在已導入8顆鏡頭，而且汽車鏡頭與手機鏡頭價差很大，以未來的角度觀之，汽車鏡頭的出貨量與產值都會比手機大上數倍。
也就是說，大立光若要全面跨入汽車鏡頭市場，以目前僅有中國廠可以生產玻璃鏡片的規模，將不足以滿足客戶快速成長的採購量，未來汽車鏡頭中的玻璃鏡片勢必要外包；但是玻璃鏡片的成本原本就偏高，還要是可以通過汽車安規認證的等級，再加上外包成本，恐怕會吃掉大立光毛利，成為林恩平進退兩難的抉擇。
然而，大立光並非毫無競爭優勢，在技術迭有突破之下，至今大立光在8P鏡頭市場還沒有競爭對手，如1月15日三星甫上市的Galaxy S21旗艦系列5G手機，就已配備8P鏡頭，由大立光獨家供應。「8P鏡頭單價與7P相比，還是有數倍以上的差距。」台新投顧分析師許峻瑋指出。
未來股價 要靠新訂單加持
不過，雖然三星占大立光的出貨比重每年都在攀升，但手機是消費者主導的市場，未來大立光可以吃到多大的8P鏡頭訂單，還要看消費者對於高規格埋不埋單。
儘管大立光正面臨不少逆境，未來股價還是有回溫的空間。可以觀察的一個重大指標，就是即將於2023年啟動量產的新廠。大立光投資蓋新廠是基於客戶訂單需求，未來只要有新訂單或高成長的訂單挹注，股價就有很大的機會回漲。
至於外界揣測不管是潛望式、超廣角或自拍鏡頭，未來搭載VCM（音圈馬達）的比率會快速成長，預估會是另一個扭轉大立光股價的契機。不過，關於這點恐怕與事實悖離，因為VCM的毛利率不及手機鏡頭，這與一直以來瞄準高階市場、重視毛利率的大立光產品策略背道而馳。而且從法說會上，林恩平對相關問題反應冷淡可見一斑，甚至提到：「2023年啟用的新廠，針對VCM，目前沒有長遠規畫。」立場已經很明確。
過去大立光憑藉著專注高階、高毛利的市場，站穩全球手機鏡頭龍頭寶座，蟬聯6年台股股王，如今面對著十字路口，前有險路、後有追兵，如何走出新局，外界全部張大眼睛看著。