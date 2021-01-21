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Mugen 套件上身 Honda Odyssey 化身動感 MPV

7Car 小七車觀點

2021-01-21 21:55:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
隨著 Honda Odyssey 再次推出改款車型，身為本田御用的品牌 Mugen 自然也不能錯過這次產品配件的更新。日前 Honda 官方網站釋出了全新 Odyssey 選配 Mugen 改裝套件的訊息，供喜愛為愛車妝點的車主另一種個性化選擇。
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這次 Mugen 所針對 Odyssey 推出的套件，包含了前水箱護罩、前下擾流、晴雨窗、側裙以及輪圈、尾翼等部位，並採用 ABS 材質，看起來讓這部 MPV 更具運動感受。此外，若選擇 Mugen 專屬輪框也必須同步更替專用的防盜螺絲。除了空力套件與輪圈之外，Mugen 也提供黑色遮陽板、碳纖維牌照框、碳纖維車門把手保護墊、車內腳墊等...配件。
動力配置方面，日規 Odyssey 提供 2.4L i-VTEC 與 2.0 e:HEV 兩種動力型式，前者最大輸出表現為 175ps / 6,200rpm、最大扭力：23.0kgm / 4,000rpm，搭配 CVT 無段變速箱與 FF/4WD 二種驅動模式；後者同樣是採用 e: HEV Sport Hybrid i-MMD 油電科技，透過 2.0L 自然進氣引擎搭配電動馬達，引擎最大輸出為 145ps、17.8kgm、電動馬達輸出值為 184ps/ 32.1kgm，搭配 CVT 變速箱與 FF 驅動模式。
國內部分，台灣本田已宣布改款 Honda Odyssey 預售價，全車系提供 2.4 L 卓越版 (七人座)    2.4 L登峰版(八人座) 以及 2.4 L 登峰版 (七人座)，預售價分別是 162.9 萬元、177.9 萬元與 179.9 萬元，預定 3/2 正式在台發表。

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