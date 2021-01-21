自行車也要Crossove+電動，Peugeot推出全新電動跨界自行車eC01 Crossover
Carture 車勢文化
2021-01-21 22:55:20
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在歐洲都會中，使用自行車作為通勤代步工具的風氣相當興盛，但若又有休閒需求，以及不少歐洲城市仍保有傳統的石板路等路況，可能就不是單一自行車可以完全對應的了。
因此Peugeot所推出的eC01 Crossover，就是為了滿足多元需求，以eC01系列為基礎，結合城市自行車架構，融入全地形能力所衍生的全新跨界電動自行車，搭載了具備63nM扭力之 BOSCH Performance CX電動馬達，搭配10檔位變速系統與500 Wh Bosch PowerTube電池，續航力可達120公里，為對應全地形需求，配置57mm寬全地形胎，使其足以面對各式顛簸路面，另外，包括，前後燈組、擋泥板、鍊條罩與Racktime”行李架等部品皆為標準配備，簡潔的外型則是將電池融入了鋁合金車架中，並採用高質感的深棕色塗裝。
全新eC01 Crossover具備小至大三種不同尺寸，以對應不同身材騎士需求，於法國定價為3,199歐元〈約折合新台幣10.9萬元〉，除了可在Peugeot Cycles經銷商購買外，也可在cycles.peugeot.fr網站訂購；其實若上Peugeot Cycles官網即可見到各式不同款式的自行車，價格也不特別貴，也許總代理可以考慮引進，帶給台灣自行車愛好者截然不同的法式風格選擇。
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