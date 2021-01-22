預定明年完工，台灣 T-NCAP 碰撞測試實驗室動土典禮

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有鑑於國內消費者購車安全意識抬頭，車輛的主被動安全受到重視，也因此在 2016 年開始有國內消費者聯署期待政府能夠比照歐盟以及美國來推動 NCAP 撞擊測試。而經過政府相關單位和民意溝通之下，臺灣新車安全評等計畫（T-NCAP）已經確定拍案實施，未來碰撞測試參考Euro NCAP評價測試方法，規劃分年建置臺灣新車安全評等制度(T-NCAP)，包括建置補足主動安全評價項目檢測能量，以及建置被動安全評價項目檢測能量：前方正面撞擊、前方偏置碰撞、側方碰撞、側面柱撞、行人保護、座椅鞭甩、兒童保護裝置評價及車輛安全功能評價等 8 項，未來透過現行強制性之車輛型式安全審驗制度及自願性之新車安全評等制度，以提升國內車輛安全，最快將在民國 112 年公開國產車碰撞測試結果。
T-NCAP 將有別於國內新車上市前的碰撞法規，未來測試方法將採用售後隨機抽驗。也就是說等待新車上市後，隨機抽樣該新車的撞擊表現，是否等同於海外市場相同車款的標準。不過 T-NCAP 只會客觀公開撞擊資訊，並不會強制廠商改善，評等結果由國內民眾自行判斷，讓市場機制由車廠自發性提升車輛品質。
ARTC 王正健總經理指出，T-NCAP 所有的測試道具與側撞車台都是與歐盟同等級，目前也追加最新的測試用人偶，實驗室除了提供被動安全碰撞測試之外，亦可以測試目前流行的 ADAS。
車輛受到撞擊的表現一直受到國內消費者的關注，但還是有民眾不了解法規撞擊與 NCAP 的差異性，法規撞擊是車廠在新車上市前，由車廠自行選擇車輛來進行符合法規規範表現的車輛。而 NCAP 則是組織內部討論之後，使用自身的資金採購已上市新車進行撞擊測試，所得出的評等表現均與車廠無關。