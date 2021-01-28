影／實測透明酒比較不會宿醉？小編10杯下肚險失控脫上衣
影像中心/綜合報導
2021-01-28 18:00:00
在各式節慶或聚會當中，時常「小酌助興」，但一不小心喝多，隔天宿醉頭痛卻令人難受。據研究指出像白蘭地、蘭姆酒、威士忌等「深色酒」比起像是伏特加等「透明酒類」或純酒精類，會讓飲用者宿醉更嚴重。先前曾嘗試過「威士忌挑戰」的YouTube頻道「小編豪想要」，這次決定來實測看看，透明酒真的比較不會宿醉嗎？
Youtube頻道「小編豪想要」的安安，比照先前挑戰模式，喝酒同時還要挑戰任務。實測從早上十點半開始，每30分鐘喝一杯琴酒shot，狀況看起來比先前威士忌感受起來，並沒有什麼喝到想吐的感覺，大部分時間只感到「很累、很想睡覺」。但是到下午三點半，安安喝到第十杯的時候，一度喝茫全身發熱，還差點失控脫掉上衣，喝茫之後的反應笑翻辦公室同事與網友。 影片最後來到隔天一早，小編安安分享自己意外十分有精神，甚至比其他同事早到，間接證實研究結果。趣味影片曝光之後，網友紛紛留言：「這辦公室真是太歡樂啦！」、「酒精路跑就都選透明酒了！」、「好好笑！好想嘗試！」 （助理編輯：闕靖潔）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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