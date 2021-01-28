NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／實測透明酒比較不會宿醉？小編10杯下肚險失控脫上衣

影像中心/綜合報導

2021-01-28 18:00:00

▲ 小編挑戰「透明酒」是否真的不容易宿醉實驗。（圖／小編豪想要授權）
▲ 小編挑戰「透明酒」是否真的不容易宿醉實驗。（圖／小編豪想要授權）
在各式節慶或聚會當中，時常「小酌助興」，但一不小心喝多，隔天宿醉頭痛卻令人難受。據研究指出像白蘭地、蘭姆酒、威士忌等「深色酒」比起像是伏特加等「透明酒類」或純酒精類，會讓飲用者宿醉更嚴重。先前曾嘗試過「威士忌挑戰」的YouTube頻道「小編豪想要」，這次決定來實測看看，透明酒真的比較不會宿醉嗎？
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲ 實測過程中，搭配任務挑戰，大走天堂路讓小編哭喊「好痛」。（圖／小編豪想要授權）
Youtube頻道「小編豪想要」的安安，比照先前挑戰模式，喝酒同時還要挑戰任務。實測從早上十點半開始，每30分鐘喝一杯琴酒shot，狀況看起來比先前威士忌感受起來，並沒有什麼喝到想吐的感覺，大部分時間只感到「很累、很想睡覺」。但是到下午三點半，安安喝到第十杯的時候，一度喝茫全身發熱，還差點失控脫掉上衣，喝茫之後的反應笑翻辦公室同事與網友。
▲
▲ 實驗隔天小編安安表示自己精神好到不行。（圖／小編豪想要授權）
影片最後來到隔天一早，小編安安分享自己意外十分有精神，甚至比其他同事早到，間接證實研究結果。趣味影片曝光之後，網友紛紛留言：「這辦公室真是太歡樂啦！」、「酒精路跑就都選透明酒了！」、「好好笑！好想嘗試！」 （助理編輯：闕靖潔）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
33.33%66.67%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
28.12%71.88%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀